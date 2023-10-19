Шымкентские ученики изобрели для незрячих и слабовидящих людей электронный браслет

Электронный браслет ученики шымкентской школы изобрели для незрячих и слабовидящих людей и назвали его «Vision Assistant». Говорят, он может действительно стать альтернативой трости для людей с ограниченными возможностями.

Специальный браслет с помощью вибрации предупреждает его носителя о том насколько близко расположено препятствие.

Новый гаджет оценивает Акжуныс Тайтериева. Проблемы со зрением у неё начались в 5 лет, девочке сделали операцию по удалению глазного яблока. В 9 классе, из-за высокого давления, она перестала видеть.

Подобные модели браслетов она уже надевала, но они были громоздкими и неудобными. Это изобретение Акжуныс, которая так мечтает передвигаться без костылей и посторонней помощи, порадовало.

Акжуныс Тайтериева, жительница г. Шымкента: «В прошлый раз устройство было немного тяжелое. И по размерам было большим. Из минусов было и постоянное скольжение.

То что мне сейчас предложили — это легкий и удобный гаджет. Ходить с костылем некомфортно, поэтому это устройство для таких как я востребовано».

Все просто: датчик расстояния, вибромотор и плата с микро-контроллером. Браслет вешается на ногу, датчик измеряет расстояние до препятствия, на которое направлен браслет, после чего вибрирует.

Рахат Умирбек, ученик 11 класса: «Название данного устройства — вижн ассистент («Vision Assistant»). С английского означает — помощник зрению. Он, благодаря ультразвуковым датчикам, определяет предметы и объекты за метр. Об этом он сигнализирует вибрацией. Корпус сделали с помощью 3D школьного принтера. На это ушло около восьми часов».

К созданию электронного помощника юных изобретателей сподвигнул незрячий блогер. Чтобы усовершенствовать разработку, пришлось несколько раз усовершенствовать браслет.

Шугыла Карсакбаева, ученица 11 класса: «В Тик-Токе есть блогер, незрячий. Он транслирует трудности, с которыми сталкивается, в соцсеть. Затрагивает проблемные стороны жизни людей с особыми потребностями. Увидев всё это, мы хотели чем-то помочь таким людям. Хотели сделать их непростую жизнь немного комфортнее».

На республиканском конкурсе, в котором принимали участие около тысячи шестисот школьников, шымкентские ученики попали десятку лучших команд. И выиграли денежный приз — триста тысяч тенге.