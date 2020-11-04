Среди них 256 резидентов, 1098 интернов (выпускники медицинских ВУЗов), 225 студентов колледжей, 200 профессоров и преподавателей, 20 терапевтов.

В этом направлении 79 медицинских специалистов повышают квалификацию по оказанию первой медицинской помощи. Из обучающихся 40 – резиденты и 39 – фтизиатры-пульмонологи, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Таким образом, руководители здравоохранения будут решать проблему нехватки медицинских специалистов. Также следует отметить, что обученные специалисты в связи с необходимостью по возможной второй волны коронавируса будут мобилизованы для оказания медицинской помощи пациентам в провизорных центрах.

Стоит отметить, что с начала года 14 157 медицинских работников прошли обучение по борьбе с коронавирусной инфекцией.