Будни отделения реанимации

Они встречают рассвет у постели больного. Они слышат тишину там, где другие слышат только писк мониторов. Они умеют возвращать людей с того света. И при этом они такие же люди, как мы, со своими привычками, усталостью и любовью к жизни. Просто их работа — быть рядом, когда смерть уже протянула руку.

Городская больница №2 г. Шымкента — это целый мир. Здесь своя атмосфера, свой ритм и свои герои. Но есть одно отделение, которое стоит особняком. Оно не видно с порога, оно спрятано глубоко в здании. Но именно здесь решается самое главное: жить человеку или нет? Это отделение реанимации и интенсивной терапии. Место, где время сжимается до секунд. Место, где врачи и медсестры каждый день делают невозможное.

Профессор Алмас Алдешев: 54 года в бою Алмаз Алдешев — это уже не просто врач, а легенда казахстанской медицины. Его имя знают далеко за пределами Шымкента. Кандидат медицинских наук, доцент, профессор РАМ, почетный профессор Южно-Казахстанской медицинской академии. Он столько лет отдал профессии, что мог бы уже давно отдыхать на пенсии, перечитывать книги и растить внуков. Но нет. В свои 77 лет он по-прежнему на своем посту. И это не просто работа для него, это его судьба.

Путь длиною в полвека

Все началось в далеком 1972 году. Тогда Алмас Алдешевич окончил Актюбинский медицинский институт и шагнул в профессию. Пять лет он трудился анестезиологом в Кызылорде. Потом ординатура в Запорожье, защита диссертации в Харькове, руководство реанимацией — 16 лет, должность главного врача роддома — семь лет.

В 1995 году по приглашению Шымкентского медицинского института Алмас Алдешев переехал в Шымкент и навсегда связал свою профессиональную деятельность со здравоохранением южного региона. Работая ассистентом, а затем доцентом на кафедре, он преподавал студентам основы анестезиологии и реаниматологии, сочетая педагогическую деятельность с активной практической работой. Постоянно оказывал консультативную и практическую помощь областной клинической больнице, городским больницам №№1, 2 и 3, а также детским медицинским учреждениям.

Особый вклад он внес в развитие службы родовспоможения, оказывая поддержку областному перинатальному центру (ОПЦ), городскому перинатальному центру (ГПЦ) и родильным домам нашего региона. Благодаря его работе были внедрены современные методы интенсивной терапии и анестезиологического обеспечения, что поспособствовало снижению показателей материнской смертности.

Кстати, Алмас Алдешев был 15 лет главным анестезиологом-реаниматологом всей Южно-Казахстанской области и председателем Федерации анестезиологов-реаниматологов региона. У него более 155 научных работ и семь учебных пособий. Он воспитал не одно поколение врачей.

В настоящее время является руководителем подготовки на резидентуре по специальности «анестезиология-реаниматология» и одновременно оказывает практическую помощь в городской больнице №2.

За его плечами — горы благодарностей и званий: «Отличник здравоохранения СССР», «Отличник здравоохранения Республики Казахстан», медаль ветерана труда, профессор РАМ, почетный профессор ЮКМА. Но самое главное признание — это благодарность в глазах пациентов, которых он вернул к жизни.

Что говорят о нем коллеги?

Спросите любого сотрудника больницы, и вам ответят одно: профессор Алдешев — это Человек с большой буквы. Талантливый врач, мудрый наставник. И при этом удивительно простой в общении. Никакой звездной болезни, никакого высокомерия. Он всегда внимателен и отзывчив. И никогда не отказывает в помощи. Коллеги говорят, что он один из тех, на кого можно положиться в любой ситуации.

А еще все отмечают его невероятное трудолюбие. Утром на работе, вечером на работе. В 77 лет он бодр и работоспособен. И когда его спрашивают, а если бы можно было вернуться на 54 года назад, вы бы снова выбрали медицину, он отвечает без раздумий: «Да. Только врачом». Потому что это его призвание.

Невозможно привыкнуть к чужой боли. И Алмас Алдешев, как никто другой, знает это. Каждый день он видит чужую беду, чужие страдания. Но он не бежит от них. Он идет в этот бой, потому что умеет побеждать. Говорят, что счастье — это когда утром хочется идти на работу, а вечером — домой. Исходя из этого, профессора Алдешева можно назвать абсолютно счастливым человеком. У него есть любящая семья и любимое дело.

Акмарал Ишанкулова: старшая сестра, которая знает все

Если профессор Алдешев — это мозг и стратег реанимации, то Акмарал Ишанкулова — ее сердце и руки. Она старшая медсестра отделения №1 анестезиологии и реанимации. В этой больнице работает с 1993-го, а 15 июля 1998 года пришла в отделение анестезиологии и реанимации, которому остается верна уже много лет. С 2020-го Акмарал занимает должность старшей медицинской сестры отделения.

Когда она начинала работать в реанимации, многие из нынешних врачей еще ходили в школу. Аппаратов было мало, лекарств не хватало. Но пациентов вытягивали, потому что умели работать руками, головой и сердцем. Акмарал — представительница именно той старой и надежной школы.

Что значит быть реанимационной сестрой?

Это не просто ставить капельницы и делать уколы. Это значит быть начеку 24 часа в сутки. Видеть изменения в состоянии пациента раньше, чем они появятся на мониторе. Уметь в нужный момент подать инструмент быстрее, чем врач успеет попросить. И при этом сохранять спокойствие, даже когда все идет не по плану.

За десятилетия работы Акмарал досконально изучила каждый прибор в отделении, каждую процедуру и каждую мелочь, от которой порой зависит человеческая жизнь. Она умеет предугадывать действия врачей на несколько шагов вперед. Она настоящая опора для молодых коллег, передающая им не только свои знания, но и профессиональные принципы, накопленные более чем за тридцать лет работы в больнице.

А для пациентов, которые лежат без сознания, она ангел-хранитель. Кто знает, может быть, именно ее тихий и спокойный голос помогает им вернуться из того самого тумана, где нет боли.

Каждый раз, когда пациент уходит, это для нее огромная потеря. Но есть моменты, когда человек открывает глаза и начинает самостоятельно дышать. Когда выходит из отделения и говорит: «Спасибо!» Ради этого стоит жить и работать. Именно ради этих мгновений Акмарал Ишанкулова уже более трех десятилетий каждый день приходит в больницу, продолжая делать свое дело с тем же спокойствием, ответственностью и преданностью, что и много лет назад.

Улаш Токсеитова: опыт, проверенный временем

Улаш Токсеитова — еще один человек, без которого невозможно представить работу этого отделения. Уже 24 года она трудится в реанимации, за это время через ее руки прошли тысячи пациентов. За годы работы она видела все: тяжелейшие травмы, сложнейшие послеоперационные случаи, бессонные ночные смены, минуты отчаяния и моменты настоящего счастья, когда пациента удается вернуть к жизни.

Реанимация — это не то место, где можно привыкнуть к трудностям. Здесь каждый день ставит новые задачи. Но именно поэтому Улаш остается верна своей профессии. Она постоянно совершенствует знания, осваивает современное оборудование, внимательно изучает новые протоколы лечения и всегда готова прийти на помощь коллегам.

Ее ценят за надежность, выдержку и спокойствие. В самых напряженных ситуациях она не теряет самообладания, быстро принимает решения и действует уверенно. Молодые сотрудники знают, что у Улаш всегда можно получить совет и поддержку, а врачи уверены, что на нее можно положиться в любой, даже самой сложной ситуации. За долгие годы работы она стала не просто опытной медицинской сестрой, а одним из тех людей, на которых держится ежедневная работа отделения.

Один день из жизни медсестры реанимации

Допустим, утро. Приходит новая смена. Начинаются проверка аппаратов, подготовка лекарств, осмотр пациентов.

Кто-то только поступил после операции, кто-то находится в крайне тяжелом состоянии после ДТП. Нужно успеть сделать все необходимое. Капельницы, инъекции, смена белья, уход за пациентами, кормление тех, кто не может есть самостоятельно. И при этом непрерывный контроль жизненно важных показателей: артериального давления, пульса, сатурации, дыхания. Каждые 15-30 минут. И так на протяжении всей смены.

Если состояние пациента внезапно ухудшается, то все остальное отходит на второй план. Начинается борьба за жизнь, где каждая секунда имеет значение. Работа продолжается до тех пор, пока состояние человека не стабилизируется или пока его не примет следующая смена. В реанимации невозможно просто посмотреть на часы и уйти домой, если пациенту нужна помощь. Именно такое отношение к профессии объединяет всех сотрудников отделения, и Улаш Токсеитова уже 24 года остается одной из тех, кто ежедневно подтверждает это своим трудом.

Что за дверями реанимации?

Многие думают, что реанимация — это страшно. Трубки, провода, писк оборудования. На самом деле это место, где человечность важнее технологий. Потому что даже самый современный аппарат не заменит тепла, внимания и уверенности врача.

Реаниматолог — это универсальный солдат. Он должен знать все: и хирургию, и терапию, и кардиологию, и неврологию. А медсестра в реанимации не просто исполнитель, а соавтор лечения. Она наблюдает, фиксирует, реагирует. Она — глаза и уши врача.

И психологическая нагрузка колоссальная. Ведь каждый день — это борьба. И не всегда победа. Но каждый день — это шанс. Шанс, который дают эти люди. Они не жалеют себя. Они забывают про обеденный перерыв, усталость и свои проблемы. Потому что чья-то жизнь важнее.

Главный совет от реанимационной команды

Мы спросили у наших героев: что бы они порекомендовали всем нам, людям, которые не работают в медицине? И вот их ответ.

Не доводите себя до реанимации!

Звучит банально? Но это правда. Берегите себя! Проходите профилактические осмотры. Сдавайте анализы. Не терпите боль. Не занимайтесь самолечением. И если что-то пошло не так, не тяните — обратитесь к врачу. Потому что когда вы попадаете в реанимацию, шансы на победу есть. Но бороться с болезнью и травмой всегда сложнее, чем предупредить их.

И знайте главное: если случилась беда, у нас работают профессионалы. Они будут бороться за вас, даже если вы сами уже потеряли надежду. Потому что это их работа. Это их жизнь. Это их судьба.

Реанимационное отделение больницы №2 — это особый мир. Здесь работают не просто врачи и медсестры, а настоящие бойцы. Они не носят погон, но каждый день выходят на передовую. Их оружие — знания, руки и сердце. Их награда — спасенные жизни.

Профессор Алмаз Алдешев, Акмарал Иманкулова, Улаш Токсеитова — три совершенно разных человека, три разные судьбы. Но их объединяет одно — преданность профессии. И желание помочь. Даже когда кажется, что сил больше нет, они находят их в себе. И продолжают идти. Потому что где-то там, за дверью, ждет тот, кому они очень нужны.

Жанна Курманбекова