Они спасают жизни, но их жизни под угрозой: как защитить врачей

В последнее время в Казахстане участились случаи проявления агрессии в отношении медицинских работников. Нападения на медицинских работников тревожный симптом, на который государство намерено ответить жёсткими мерами.

В стране обсуждают новые поправки в уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность за агрессию в отношении медиков. Но эксперты уверены: наряду с усилением законодательства, необходимо восстанавливать доверие к системе здравоохранения и обеспечивать её прозрачность.

Они спасают жизни, но их жизни под угрозой. По данным минздрава с 2019 года в Казахстане совершено более 170 преступлений в отношении врачей, фельдшеров, медсестёр и других медицинских работников. Это по 30 случаев каждый год.

Эксперты уверены: необходимо закрепить правовой статус медиков, аналогично тому, как это уже сделано для педагогов.

Баян Жандосова, председатель регионального филиала республиканского совета женщин Туркестанской области и Шымкента: «Как в школах, я считаю, должны стоять полицейские, в любой момент, чтобы вызвать подкрепление. У нас есть статус об учителе, введен закон и там рассматриваются все стороны защиты учителя, почему бы МЗ не поставить вопрос о статусе медработника. Почему мы не защитим людей в белых халатах?».

Эксперты считают, что к решению проблемы нужно подключать и общественность. Сегодня система здравоохранения страдает от недостатка доверия со стороны населения. И вернуть это доверие — одна из основных задач.

Каиргали Конеев, кандидат медицинских наук, общественный деятель: «Закрытая система. Так не должно быть. Должно быть все открытое, все прозрачное. Пациенты сами должны вовлекаться. Любое решение, любое в системе здравоохранения, оно должно через общественный надзор проходить. И тогда агрессия против медицинских работников будет единичной, как криминального характера, как обычно, как во всех странах это происходит. Но такой системной, как у нас в Казахстане, такого не будет».

По информации минздрава, ответственность за нападение на медработника будет прописана в уголовном кодексе. Планируется внести отдельную статью, касающуюся нападений на медиков. В случае угрозы насилия ограничение свободы до 2 лет. В случае совершения насилия лишение свободы сроком от 2 до 7 лет.

Евгений Яворский, адвокат: «Надо, наверное, показательно провести, что так нельзя делать, держите свои эмоции при себе и нельзя так делать. Но система должна вся работать, например у нас есть система жалоб на качество медицинских услуг, и организация, которая должна этим заниматься, я слышал на нее очень много жалоб. Нужно системно выстроить работу всего вот этого аппарата».

Поправки в уголовный кодекс планируют внести в парламент уже в сентябре. Законопроект должен положить конец безнаказанности и чётко обозначить: нападение на медика это уголовное преступление. И каждый, кто поднимет руку на врача, понесёт ответственность.