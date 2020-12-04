На средства резерва Правительства РК планируется закупить 57 190 компьютерной техники.

Руководитель областного управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Рахимбек Жолаев рассказал об организации учебного процесса во второй учебной четверти.

«На средства резерва Правительства РК планируется закупить 57 190 компьютерной техники. На сегодняшний день приобретено 7711 планшетов и 5952 компьютера. В настоящее время 21 764 ноутбука (wı-Fı роутер, СИМ-карты) приняты членами специальной комиссии. Дополнительно планируется закупить 21 763 ноутбука, которые будут доставлены до конца декабря. Также для дистанционного обучения приобретены за счет средств местного бюджета 1539 компьютерных устройств, 24 317 компьютеров из школьного фонда, 1445 необходимой техники за счет спонсорских средств в рамках акции «Дорога в школу»», — сказал Рахимбек Куатбекулы.

На территории области действуют 916 организаций образования. Из них 16 образовательных учреждений являются частными. Всего в стенах школ региона обучается 499 975 учащихся.

Во II квартале 2020-2021 учебного года в целях охраны здоровья учащихся, педагогов и других работников, учебные процессы для 421 938 (84%) обучающихся, с 1-11 классы ведутся дистанционно.