Вспышка кори в Шымкенте: будут ли дети учиться онлайн?

В родительских чатах распространяется информация о том, что все невакцинированные дети от кори будут учиться дистанционно, в соответствии с постановлением санврачей и гороно.

В управлении образования Шымкента обеспокоенных родителей поспешили успокоить. Невакцинированных детей переведут на онлайн-обучение в том случае, если родители и руководство школы не будут против. Такими мерами возможно удастся прервать цепочку распространения опасной инфекции.

«Дети, которые уже заболели корью, обучались онлайн. Контактные лица в срочном порядке были вакцинированы и дальше учились в оффлайн формате. На данный момент все заболевшие ученики выздоровели и вернулись за парты. На данный момент заболеваемость корью среди школьников стабильна. Заболеваемость среди воспитанников детских садов осталась стабильной, благодаря совместной работе с СЭС. Мы проводили разъяснительные работы с родителями о том, что если дети не пройдут вакцинацию, то они могут заболеть. На данный момент все дети дошкольного возраста вакцинированы»,- рассказал Естай Жакаев, руководитель отдела управления образования г. Шымкента.

Санврачи в свою очередь бьют тревогу. Заболеваемость корью в Шымкенте показывает самые высокие показатели по Казахстану. Все заболевшие дети, как оказалось, были невакцинированы. Специалисты предупреждают родителей: при первых признаках заболевания, необходимо обратиться в стационар. Болезнь протекает от 7 до 14 дней и симптомы схожи с ОРВИ. При самолечении, осложнение кори может привести к поражению дыхательной системы, ларингиту, отиту, пневмонии, потери зрения и слуха.

«Всего заболело первичными 6 204 больных. Из них детей 5 128, что составляет 85%. В случае выявления заболевания корью в организованных коллективах детей нашей санитарно-эпидемиологической службой рекомендуется с согласия родителей, руководство школы не привитых детей обучат в онлайн формате, с целью предотвращения распространения заболевания. Нет необходимости, чтобы карантин объявлять»,- сообщила Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя ДСЭК г. Шымкента.