На дистанционное обучение переводят школьников Шымкента

Шымкентских школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили в управлении образования города, передает OTYRAR.

По данным ведомства, такое решение приняли из-за ухудшения погодных условий. 2 февраля удаленно будут обучаться ученики 0-8 классов.

«Уважаемые пользователи социальных сетей и родители! Сообщаем Вам, что 2 февраля 2024 года учащиеся 0-8 классов из-за плохой погоды в Шымкенте будут обучаться дистанционно. Учащиеся 9-11 классов традиционно будут посещать школу (офлайн)»,- рассказали в ведомстве.