По данным ЮНЕСКО, пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою в функционировании систем образования, который затронул почти 1,6 млрд учащихся в более чем 190 странах.

Закрытие школ и других образовательных учреждений коснулось 94% мирового контингента школьников и студентов. При этом наблюдался заметный разлёт степени охвата дистанционным обучением: в странах с высоким уровнем дохода дистанционным обучением было охвачено примерно 80%–85% учащихся, в то время как в странах с низким уровнем дохода этот показатель был ниже 50%, сообщает ranking.kz.

Подобные критические различия в значительной степени объясняются цифровым разрывом, в том числе — низким доступом к интернету в небогатых странах, где вместо интернета использовали более традиционные способы, например радио и ТВ.

В Казахстане коронавирусные ограничения затронули школы сильнее, чем в других странах ЦА, ЕАЭС, а также некоторых странах Европы, в том числе — развитых. Так, школы РК были закрыты на рекордные 11 месяцев и 3 недели, из них почти 2,5 месяца — полностью, 8 месяцев и 3 недели — частично. Соответственно нагрузка на инфраструктуру из-за дистанционного обучения в РК была заметно выше, чем в других странах. Например, в Кыргызстане закрытие школ продлилось лишь 6,5 месяца, в России, Армении и Узбекистане — около 3 месяцев. А в странах — «ковид-диссидентах» (например, Таджикистане, Туркменистане или Беларуси) на дистанционное обучение не переходили совсем, и школы не закрывались.

Если говорить о странах Европы, то долгосрочное закрытие школ наблюдалось, к примеру, в Польше (10 месяцев и 3 недели) и Германии (9,5 месяца). Однако казахстанские школьники были на «удалёнке» даже дольше европейских.

Выдержать длительное дистанционное обучение в Казахстане было возможно благодаря существующей инфраструктуре, в первую очередь — доступности интернета. По итогам первого полугодия текущего года проникновение интернета в стране составляло 98,3%. При этом в основном в республике пользуются мобильным интернетом. Так, к концу июня в стране насчитывалось 16 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — на 6,9% больше аналогичного периода прошлого года.

Сегодня в Казахстане работают три оператора сотовой связи, которые имеют непосредственное влияние на уровень доступности интернета. Наибольшее обширная абонентская база — у Beeline: 9,6 млн абонентов, или почти 40% от общей численности по стране. За год пандемии и дистанционного образования трафик в сети Beeline вырос на 63%, каждый пользователь мобильного интернета в 2020 году в среднем выкачивал 11,9 Гб трафика, что больше почти на 50% по сравнению с «допандемийным» 2019 годом.

На втором месте по количеству клиентов расположился Kcell: 8 млн абонентов, на третьем Tele2/Altel: 6,5 млн абонентов.

Фактически обучаться такое долгое время онлайн казахстанским школьникам позволила именно работа интернет-провайдеров, операторов мобильной связи. Более того, качество интернета в стране планомерно растёт. К примеру, Beeline увеличил проникновение высокоскоростной сети 4G до 79% (годом ранее — 72%).

В целом для улучшения качества интернета и реализации государственных программ по увеличению доступности мировой сети требуется существенный объём инвестиций. Уже второй год кряду наблюдается колоссальный рост капвложений в сектор информации и связи. По итогам первого полугодия текущего года показатель увеличился на 53,1% за год, до 60,5 млрд тг. В разрезе операторов сотовой связи, предоставляющих данные в открытый доступ, больше всего капитальных затрат также наблюдается у Beeline: 20,7 млрд тг.