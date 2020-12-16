Первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан посетил перинатальный центр г. Шымкент и поздравили мам малышей, родившихся в День Независимости.

«В Шымкенте четыре роддома. В этом году в этих роддомах родилось 28 605 малышей. На 10,7% больше, чем в прошлом году.

В этом году родились 274 пары близнецов, шесть троен. В прошлом году их было три.

Сегодня в Шымкенте преобладает число рожденных за годы независимости. В городе проживает 1 миллион 65 тысяч человек, из них 53 процента или 564 613 человек родились в период независимости.

Сейчас те, кто родился в годы независимости, становятся родителями, развивается следующее поколение Независимости. Наши степи широкие, горы высокие. Наша независимость вечна! С Днем Независимости!» — написал Шынгыс Мукан в Инстаграм.