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Минздрав проведет масштабную проверку всех перинатальных центров Казахстана

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Министерство здравоохранения Казахстана до 15 августа проведет масштабную проверку всех 69 организаций родовспоможения страны. Соответствующее поручение дала министр здравоохранения Акмарал Альназарова на аппаратном совещании, посвященном вопросам совершенствования системы инфекционного контроля.

В рамках проверок комитет санитарно-эпидемиологического контроля оценит соблюдение требований инфекционной безопасности, чтобы минимизировать риски внутрибольничных инфекций и обеспечить защиту матерей и новорожденных.

В Минздраве подчеркнули, что проверки направлены не на усиление санкций, а на выявление и устранение потенциальных рисков, а также повышение качества медицинской помощи в учреждениях родовспоможения.

По словам Акмарал Альназаровой, система инфекционного контроля должна работать на предупреждение угроз, а не только устранять их последствия. Каждый случай инфекции необходимо тщательно анализировать для принятия решений, направленных на повышение безопасности пациентов.

Кроме того, министр поручила пересмотреть порядок расследования случаев инфекций, актуализировать санитарные правила и проверочные листы государственного контроля с акцентом на профилактику, а также обеспечить объективную оценку причин каждого случая.

Региональным управлениям здравоохранения поручено обеспечить медицинские организации необходимыми средствами для дезинфекции и стерилизации, средствами индивидуальной защиты, современным оборудованием и одноразовыми расходными материалами. Также особое внимание будет уделено обучению медицинских работников вопросам инфекционного контроля.

Отдельным направлением станет борьба с антибиотикорезистентностью. Комитет медицинского и фармацевтического контроля усилит контроль за соблюдением требований рецептурного отпуска антибактериальных препаратов, поскольку рациональное применение антибиотиков является одним из ключевых факторов профилактики устойчивости микроорганизмов.

По итогам проверок в каждом регионе разработают дорожные карты по дальнейшему совершенствованию системы инфекционного контроля.

В Министерстве здравоохранения отметили, что профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, остается одним из важнейших показателей качества и безопасности медицинских услуг.

Ожидается, что реализация комплекса мер позволит повысить уровень защиты матерей и новорожденных и укрепить доверие населения к системе здравоохранения.

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