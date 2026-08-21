В Шымкенте строят новый перинатальный центр на 200 мест

В Шымкенте продолжается развитие медицинской инфраструктуры. В городе строят новые объекты здравоохранения и модернизируют действующие медицинские учреждения, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи для населения.

Одним из крупных проектов стал новый перинатальный центр на 200 мест. В настоящее время на объекте ведутся строительные работы, специалисты занимаются устройством фундамента.

После ввода центра в эксплуатацию расширятся возможности для оказания квалифицированной акушерской и неонатальной помощи женщинам и новорожденным.

В трехэтажном здании предусмотрены лаборатория, пищеблок, контрольно-пропускной пункт, котельная, станция медицинских газов и хозяйственная зона.

На территории перинатального центра оборудуют парковочные места для 123 легковых автомобилей, 16 служебных машин и 8 автомобилей скорой медицинской помощи.

Кроме того, проект предусматривает строительство резервуара для воды объемом 120 кубометров, площадки для дезинфекции автотранспорта и благоустройство парковой зоны.

Проект реализуется в рамках поручения Главы государства и направлен на дальнейшее укрепление системы охраны здоровья матери и ребенка.