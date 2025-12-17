Семьям с тройняшками вручили ключи от новых квартир в Туркестанской области

В преддверии Дня Независимости в Шардаринском районе двум семьям, в которых родились тройняшки, вручили ключи от новых квартир.

Семьям Ешмуратовых и Онайовых были предоставлены современные квартиры, расположенные в городе Шардара на улице Ж. Калдасова.

На торжественном мероприятии аким района Арман Карсыбаев отметил, что поддержка многодетных семей является важным направлением политики независимого государства.

Также председатель районного маслихата Бултбай Муталиев выступил с поздравительной речью, пожелав тройняшкам расти здоровыми и благополучными, стать достойными гражданами и трудиться на благо страны.

Счастливые владельцы новых квартир выразили искреннюю благодарность руководству района и спонсорам. Как сообщили в акимате, новое жильё было построено за счёт средств спонсоров.