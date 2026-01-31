Ответ на демографический рост: в Шымкенте появится новый перинатальный центр

В Шымкенте официально дан старт строительству городского перинатального центра № 2 на 200 коек. В микрорайоне «Ақжайық», на площадке будущего медицинского объекта, состоялась торжественная церемония закладки капсулы с участием акима города Шымкента Габита Сыздыкбекова.

В ходе церемонии было отмечено, что реализация проекта имеет важное социальное значение и направлена на дальнейшее развитие системы здравоохранения мегаполиса. Строительство современного перинатального центра позволит создать комфортные и безопасные условия для матерей и новорождённых, а также обеспечить доступ к высокотехнологичной медицинской помощи.

Проект реализуется в рамках поручений Главы государства и ориентирован на укрепление системы охраны материнства и детства. Его необходимость обусловлена устойчивым ростом численности населения города.

Шымкент стабильно входит в число регионов-лидеров по уровню рождаемости. В настоящее время численность населения мегаполиса превышает 1,29 млн человек. За последние три года количество детей увеличилось почти на 10% и достигло 500 тысяч. Согласно прогнозам, к 2035 году население города может превысить 1,85 млн человек.

На сегодняшний день в Шымкенте функционируют четыре специализированных медицинских учреждения с общим коечным фондом 508 акушерских коек. При этом существующая система родовспоможения работает с повышенной нагрузкой — средняя заполняемость превышает нормативные показатели и составляет более 106%.

С учётом демографической динамики было принято решение о строительстве перинатального центра III уровня, соответствующего международным стандартам оказания медицинской помощи. Новый объект будет оснащён современным высокотехнологичным оборудованием и существенно расширит возможности оказания специализированной помощи беременным женщинам, роженицам и новорождённым.

Реализация проекта позволит снизить нагрузку на действующие медицинские организации, повысить доступность перинатальной помощи, а также создать условия для дальнейшего снижения показателей материнской и младенческой смертности.

Строительство нового перинатального центра станет одним из ключевых социальных проектов в сфере здравоохранения Шымкента и важным этапом формирования современной медицинской инфраструктуры города.