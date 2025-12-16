20 семей получили ключи от новых квартир в Шымкенте

В День Независимости в Шымкенте 20 семей стали счастливыми обладателями новых квартир.

Заселение прошло в рамках реновации района Коксай. Ключи от жилья новоселам вручил аким города Габит Сыздыкбеков.

С начала реализации программы реновации района Коксай новые квартиры получили уже 103 семьи. Их переселили в современные, благоустроенные жилые комплексы в микрорайонах Шымкент-Сити и Туран, полностью соответствующие всем необходимым стандартам.

Все квартиры сданы с чистовой отделкой и готовы к заселению. В акимате заверили, работа по поэтапному переселению жителей и обеспечению их комфортным жильем будет продолжена.