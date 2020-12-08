По показателям оценки эпидемиологической ситуации в стране Министерства здравоохранения РК Туркестанская область находится в «зеленой зоне».

Об этом сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил главный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов.

С 1 августа по 7 декабря в регионе зарегистрировано 873 случая заболевания пневмонией и 3517 случаев заражения COVID-19, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

«На сегодня в регионе из заболевших коронавирусом — 1332 человека симптомные больные, 2185 — в бессимптомном состоянии. В том числе 3415 пациента пролечились в стационарах и домашних условиях. В настоящее время на стационарном лечении находятся 10 человек, 44 гражданина находятся на амбулаторном лечении. Под медицинским наблюдением находится 231 контактных людей», — сказал Н.Нурбеков.

В ходе брифинга руководитель областного управления общественного здоровья Марат Пашимов сообщил, что регион полностью готов к возможной второй волне эпидемии коронавируса.

«На сегодняшний день в области организовано 600 инфекционных и 340 карантинных коек. При необходимости есть возможность увеличить количество койко-мест до 5610. Больницы обеспечены запасами медикаментов и необходимым медицинским оборудованием, которых хватит на 2 месяца. Также в городе Туркестан до конца года планируется ввести в эксплуатацию новую инфекционную больницу на 200 коек», – сказал руководитель управления.

Для обеспечения населения региона доступом к лекарственным средствам и медицинским препаратам через розничные аптеки, создан местный стабилизационный фонд. Из областного бюджета выделено 349 млн тенге.