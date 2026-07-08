Строительный хаб планируют создать в Туркестанской области

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с генеральным директором компании «Jiangxi Zhixin Real Estate Development Co., Ltd» по развитию недвижимости Мао Тинем и одним из руководителей международной инвестиционно-промышленной группы «Хуатун» Пэн Бохэном.

Аким области предоставил подробную информацию об инвестиционных возможностях региона, преимуществах специальных экономических и индустриальных зон, выгодном логистическом расположении и механизмах государственной поддержки.

«В Туркестанской области особое внимание уделяется развитию производства. Мы отдаем приоритет не экспорту сырья, а его глубокой переработке и реализации проектов по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому инициативы, направленные на развитие строительной индустрии, имеют для нас важное значение. Мы готовы оказать инвесторам всестороннюю поддержку. У нас есть готовые индустриальные парки и здания для реализации ваших проектов. Инфраструктура подведена. Наш главный приоритет — глубокая переработка, выпуск готовой продукции и создание рабочих мест», — отметил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

В ходе встречи были обсуждены возможности реализации инвестиционных проектов в регионе. Китайские инвесторы выразили заинтересованность в создании строительного хаба в Туркестанской области и представили планы по открытию современных производств по выпуску строительных материалов и сантехнической продукции. Данные проекты позволят повысить промышленный потенциал региона, обеспечить импортозамещение и создать новые рабочие места.