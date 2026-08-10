Туркестанская область в антилидерах по удорожанию обуви: южанам всё сложнее обновлять гардероб

Жители юга страны всё сильнее ощущают финансовые ограничения при покупке обуви, а Туркестанская область вошла в тройку антилидеров Казахстана по скачку цен на мужской ассортимент. В целом по стране женщины, сельчане и пенсионеры чаще остальных сталкиваются с нехваткой денег на сезонную обувь.

К таким выводам пришли аналитики Energyprom.kz на основе данных обследования «Качество жизни населения».

Южный регион и село под ударом

Для Туркестанской области — крупнейшего аграрного региона страны — проблема финансовой доступности обуви стоит особенно остро. По данным социологов, в сельской местности 9,3% жителей не могут позволить себе приобрести две пары подходящей обуви (зимнюю и летнюю) из-за нехватки денег. В городах этот показатель ниже — 7,9%.

Ещё сильнее разница проявляется, когда речь заходит о простой замене износившихся вещей: на селе о нехватке денег заявили 6,1% опрошенных — это в два с лишним раза больше, чем в городах (2,8%).

Различается ситуация и в гендерном разрезе:

9,1% женщин в стране отметили, что им не хватает средств на сезонную обувь (среди мужчин — 7% );

10,1% пенсионеров и граждан старше 61 года признались, что обновление обуви стало для них серьезным финансовым бременем.

Туркестанская область — в топе по росту цен на мужскую обувь

Пока казахстанцы подсчитывают семейный бюджет, ценники на прилавках продолжают стремительно расти. В целом по стране обувь за год подорожала на 11,1%.

Однако именно в Туркестанской области зафиксирован один из самых агрессивных скачков цен в стране: мужская обувь здесь подорожала сразу на 20,2% по сравнению с прошлым годом. Регион уступил по темпам роста лишь области Жетысу (+26,8%) и Костанайской области (+23,7%).

Импорт диктует условия

Даже с учетом того, что отечественные фабрики за первые шесть месяцев года нарастили производство на 26,6% (выпущено 482,3 тыс. пар), казахстанские производители закрывают лишь 6,7% потребностей внутреннего рынка.

Остальные 93,3% рынка занимает импорт. Высокая зависимость от зарубежных поставок и курсов валют уже привела к падению покупательской способности: продажи обуви внутри страны за год сократились почти на четверть (-24,9%).