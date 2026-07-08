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Туркестанская область укрепляет сотрудничество со штатом Аризона

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Редактор Юлия Машковская
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Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров принял делегацию во главе с Почётным консулом Республики Казахстан в американском штате Аризона Хью Холлманом.

В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества в сферах образования, туризма и инвестиций. Дружественные отношения между Казахстаном и США с каждым годом укрепляются, а развитие межрегионального сотрудничества способствует росту взаимного доверия и открывает новые возможности.

Туркестанская область всегда открыта для реализации совместных проектов с международными партнёрами в области образования, науки, туризма и привлечения инвестиций. Особое внимание на встрече было уделено возможностям создания в регионе образовательного учреждения с участием США, совместной подготовке специалистов, развитию партнёрства в сфере цифровизации сельского хозяйства и подготовки кадров для глубокой переработки сельхозпродукции.

Хью Холлман высоко оценил темпы развития Туркестана и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Аризонским университетом, а также с представителями деловых кругов штата.

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