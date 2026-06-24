В Туркестанской области реализуют крупный металлургический проект

Рабочий визит акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова в Китай уже приносит практические результаты. В Туркестане состоялась встреча с представителями китайской компании Henan Sulipu Cable Co., Ltd., в ходе которой обсуждено строительство современного производственного комплекса по выпуску кабельной продукции и глубокой переработке цветных металлов. Общий объём инвестиций в проект составит 8,5 миллиарда тенге.

Ожидается, что его реализация позволит создать новые рабочие места, увеличить промышленное производство и расширить экспортный потенциал региона.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева в регионах ведется работа по привлечению инвестиций, развитию производств и диверсификации экономики. Туркестанская область становится площадкой для реализации крупных инвестиционных проектов. Наша цель — переход от сырьевого экспорта к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Представленный проект полностью соответствует этим задачам».

Проект планируется реализовать в два этапа. На первом этапе будет построен современный завод по производству кабельной продукции и изделий из цветных металлов с переработкой меди, алюминия и латуни.

Производственная мощность предприятия составит до 30 тонн продукции в сутки. Второй этап предусматривает создание высокотехнологичного комплекса по выпуску оксида свинца и цинка. Его проектная мощность достигнет 15 тысяч тонн продукции в год. При производстве будут использоваться современные экологически безопасные технологии.

По мнению специалистов, реализация проекта станет ещё одним шагом в развитии промышленного потенциала Туркестанской области и укреплении экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.