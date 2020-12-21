21 декабря – это тот день, когда следует без жалости распрощаться со всеми ненужными вещами. И в отношениях поступить следует также: безрадостные пусть остаются в году уходящем.

Магия зимнего солнцестояния с 21 на 22 декабря 2020 года – это время совершенно особенное.

Явление так называемого солнцеворота случится 21 декабря 2020 года. 21 декабря астрологи рекомендуют покончить со всеми начатыми делами, и тогда весь следующий год можно надеяться на удачу, а энергетика прошлого не будет мешать продвижению вперёд.

Магия зимнего солнцестояния с 21 на 22 декабря 2020 года, приметы

В этот день, 21 декабря, как это происходит ежегодно, ночь длится максимально долго, а день – максимально короткий. Астрологи же связывают его с разительными изменениями и исполнением заветных желаний. Очень важно знать о правилах поведения в этот день.

На самом деле, зимнее солнцестояние – это Новый год, но не календарный, придуманный, а самый настоящий – от природы.

Какие известны приметы на день зимнего солнцестояния

Наши предки подметили, что погода в этот день будет оставаться такой же и ещё 10 дней.

С утра поднялась буря – быть зиме снежной.

Ветви деревьев покрылись инеем – быть летом богатому урожаю.

В этот день следует потрясти ветки на фруктовых деревьях – к богатому урожаю фруктов и овощей.

В день зимнего солнцестояния принято было гадать

В горшок закапывали несколько семян и наблюдали за ним – если к Новому году появились ростки, значит, следующий урожай будет богатым. А растение из горшка по весне пересаживали в землю.

С утра пораньше наши предки набирали в стакан воду, а вечером её выпивали, приговаривая: «Приди, удача, приди счастье, а горе – прочь уйди».

Кому важно было поправить свои финансовые дела, в ночь на 22 декабря перед зеркалом выкладывали монеты, со словами: «Монетка – к монетке, а желание моё в наступающем году сбудется».

Чтобы исполнилось самое сокровенное желание, его записывали на бумаге и 21 декабря эту бумагу сжигали.

Магия зимнего солнцестояния и что в этот день делать не рекомендуется

По мнению астрологов, шумные гуляния 21 декабря не нужны. Не рекомендуется распивать спиртные напитки и употреблять в пищу вредные и жирные продукты. Важно также в этот день не оставаться в одиночестве, лучше провести его с родными и близкими людьми.

Нельзя в день зимнего солнцестояния быть жадиной, потому что того, кто будет щедрым, в наступающем году ждут ещё более щедрые дары, но и со скупцами произойдёт тоже – их будущее окажется весьма мрачным. С долгами лучше рассчитаться до того, как начнётся зимнее солнцестояние.

В этот день в доме должна быть чистота, чтобы избежать в наступающем году каких бы то ни было неприятностей.

21 декабря – это тот день, когда следует без жалости распрощаться со всеми ненужными вещами. И в отношениях поступить следует также: безрадостные пусть остаются в году уходящем.

Магия зимнего солнцестояния поможет выполнению некоторых дел

Магия 21 декабря поможет принять важные решения и выполнить данные обещания. С увеличением продолжительности дня ближе к лету, успехи будут расти.

В этот день полезно заняться новым проектом. Если цель уже поставлена, то затягивать с продвижением к ней не стоит. Пусть небольшие, но шаги в нужном направлении 21 декабря сделать следует обязательно.

Кто находится в поиске работы, пусть составит резюме. Кто хочет избавиться от лишнего веса, должен в этот день подобрать меню на неделю.

В этот день принято загадывать желания. Наши предки верили, что желание, загаданное именно на зимнее солнцестояние, исполнится всенепременно.

21 декабря рекомендуется нарядить ёлку, а игрушки можно выбрать не обычные, а олицетворяющие мечту, и тогда это будет не просто ёлка, а магическое деревце, символизирующее приближающийся год.

Гадать в этот день принято на любовь – если сложится пара, то обречена будет на долгую и счастливую совместную жизнь.

В этот день наши предки всегда приветствовали Солнце. Встречали его на рассвете 21 декабря и благодарили за возвращение. 22 декабря принято было выйти на рассвете и поздравить Солнце в день его нового рождения.

Солнце благодарили также за жизнь, данную всему живому на Земле. Это день, когда будничные хлопоты уходили на второй план, а люди только веселились, радовались, отдыхали и общались со своими родными и близкими.

Источник: rsute.ru