В Казахстане отмечают всемирный день объятий. Его традиционно празднуют 21 января.

Пандемия — не повод отменять праздники, решили шымкентские студенты. День объятий молодые люди решили отметить онлайн, поздравляют друг друга с праздником, отправляя СМС.

«Мы до этого праздновали особенно этот день, обнимались. В этом году пандемия помешала, только родных сегодня обниму и всё. Мы учимся онлайн, да и сейчас лучше ограничить контакты с другими людьми, себе дороже», — говорит Алмас БАЙТУРСЫНОВ, студент четвертого курса.

Санитарные врачи непреклонны — обниматься сейчас опасно для здоровья. Коронавирусная инфекция не дремлет, в стране регистрируют всё больше заболевших. соблюдение социальной дистанции — сейчас вынужденная, пусть и не совсем приятная мера.

«Департамент санэпидконтроля по такому празднику как день объятий предлагает всем жителям Шымкента воздержаться. Потому что коронавирусная инфекция еще есть в городе. И эти объятия ни к чему хорошему не приводят. Если человек без маски, не соблюдает социальную дистанцию, все эти факторы говорят о том, что есть риск, коронавирусная инфекция — это сложная инфекция и нужно придерживаться мер», — говорит Бейсенкуль КАЛДЫБЕКОВА, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Шымкента.

Психологи в один голос заявляют, объятия полезны для здоровья. Объятия повышают уровень гормона радости в крови, дарят защищенность и помогают бороться со стрессом, все что нужно в этот сложный для всего мира период.

Конечно, обниматься можно и нужно, но со здоровым человеком без температуры, озноба и кашля.

«Тактильный контакт очень важен. Объятия дают нам разные ощущения: когда нас обнимают, мы чувствуем защищенность. В это время вырабатывается окситоцин, который помогает бороться с тревожностью. Объятия со знакомым человеком снимают боль и дарят ощущение эйфории, благодаря эндорфинам, которые вырабатываются в этот момент», — уверена Каракоз МОМБАЕВА, психолог.

В странах Европы подошли к празднику по-особенному. В городах установили — Hug station – станции объятий. В них можно и нужно обнимать друг друга. Между обнимающимися натянута плотная прозрачная пленка, а сама станция обеспечена антисептиками. Такие «станции» устанавливают возле больниц и домов престарелых — тех, кто находится в группе риска и не может обнять родных — чтобы на несколько минут почувствовать тепло близких.