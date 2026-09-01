Ключи от новых квартир вручили 40 семьям Шымкента

Сегодня 40 семей Шымкента получили ключи от новых квартир. Вручение состоялось при участии акима города Габита Сыздыкбекова.

Новосёлами стали жители, которые длительное время состояли в очереди на жильё. Среди них — дети-сироты, граждане с инвалидностью, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, а также другие социально уязвимые категории.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя управления жилья Шымкента Копжан Тулебаев, квартиры предоставлены в новых домах микрорайона «Асар-2» в рамках льготных кредитных программ АО «Отбасы банк».

Обеспечение жителей доступным жильём остаётся одним из приоритетных направлений социальной политики города.