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На главную Анонс Ключи от новых квартир вручили 40 семьям Шымкента

Ключи от новых квартир вручили 40 семьям Шымкента

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

Сегодня 40 семей Шымкента получили ключи от новых квартир. Вручение состоялось при участии акима города Габита Сыздыкбекова.

Новосёлами стали жители, которые длительное время состояли в очереди на жильё. Среди них — дети-сироты, граждане с инвалидностью, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, а также другие социально уязвимые категории.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя управления жилья Шымкента Копжан Тулебаев, квартиры предоставлены в новых домах микрорайона «Асар-2» в рамках льготных кредитных программ АО «Отбасы банк».

Обеспечение жителей доступным жильём остаётся одним из приоритетных направлений социальной политики города.

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