Университет имени Ясави намерен усилить научный и образовательный потенциал

Председателем уполномоченного совета Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави назначен профессор, доктором Хусейин Караманом. Накануне, с ним встретился аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров. Обсуждались текущее состояние университета, работа в сфере образования и науки, а также дальнейшие направления развития учебного заведения.

Глава региона отметил важность сотрудничества между Казахстаном и Турцией в сфере образования и науки. Университет имени Ходжи Ахмеда Ясави имеет стратегическое значение для Туркестанского региона.

Туркестанская область готова поддерживать инициативы ВУЗа и дальнейшее укрепление казахско-турецкого сотрудничества, отметил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров: «Искренне поздравляю вас с назначением на ответственную должность и приветствую в Туркестане. Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави вносит большой вклад в развитие региона. Мы готовы поддерживать инициативы, направленные на повышение качества образования, укрепление научного потенциала, расширение международного сотрудничества и развитие Туркестана как крупного образовательного и научного центра».

Ректор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Жанар Темирбекова рассказала о текущем состоянии университета, образовательном процессе, научно-исследовательской деятельности и планах дальнейшего развития. Доктор Хусейин Караман поблагодарил главу региона за гостеприимство.

О дальнейших задачах рассказал председатель уполномоченного совета Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Хусейин Караман: «Я рад нашей встрече в Туркестане — духовном центре тюркского мира. Этот университет имеет большое значение не только для Казахстана и Турции, но и для всего тюркского сообщества. Мы продолжим совместную работу по подготовке квалифицированных специалистов, развитию образования и науки, а также укреплению связей между молодёжью тюркских стран».

В завершение встречи стороны договорились продолжить совместную работу по развитию университета, укреплять образовательные, научные и культурно-гуманитарные связи между Казахстаном и Турцией.

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