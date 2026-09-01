Девять новых школ начали работу в Туркестанской области

В День знаний в Туркестанской области открылись девять новых школ. Одна из них — общеобразовательная школа на 300 мест в селе «Шарбулак» Казыгуртского района. В церемонии открытия принял участие аким области Нуралхан Кушеров.

Стоимость строительства школы составила 1,9 млрд теңге. Объект полностью обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой.

Сегодня в регионе работают 1 106 школ. В образовательных организациях обучаются более 550 тысяч детей — каждый седьмой школьник Казахстана является жителем Туркестанской области.

В 2027–2029 годах в регионе планируется ввести ещё 58 объектов образования почти на 17 тысяч ученических мест. В их числе 40 новых школ и 18 пристроек.

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