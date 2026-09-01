Учитель из Шымкента удостоена почётного звания «Заслуженный учитель Казахстана»

Труд учителя, посвятившего свою жизнь воспитанию подрастающего поколения, получил высокую оценку. 33 года Гульнар Ногайбаева преподаёт историю и помогает своим ученикам встать на правильный жизненный путь.

Высокую награду ей лично вручил Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Своими эмоциями поделилась заслуженный учитель Казахстана Гульнар Ногайбаева: «Мы не знали, какая именно это будет награда. Нам эту информацию не сообщали. Мы узнали только на первой церемонии награждения, что это такая замечательная награда. Это большое достижение, высокая оценка моего труда. Сейчас очень сложно передать ту гамму чувств, которые я испытала. Я очень рада получить награду из рук Президента Касым-Жомарта Кемелевича. У меня на глазах появились слёзы, и когда я выходила, я уже не могла сдерживать эмоции. Это был такой момент».

Гульнар Ногайбаева много лет работает в школе-гимназии №1. Коллеги характеризуют её как ответственного педагога и грамотного специалиста, который искренне переживает за успехи своих учеников. Воспитанники этого незаурядного учителя неоднократно становились призёрами интеллектуальных конкурсов и олимпиад.

Коллеги отмечают, что за наградой стоят десятилетия работы и успехи учеников. О профессиональных качествах педагога рассказала заместитель директора школы-гимназии №1 имени А.С. Пушкина Жадыра Рахманкулкызы: «Я могу сказать, что как классный руководитель она тоже очень сильный специалист. Потому что все ученики её класса поступили на гранты — кто-то за рубеж, кто-то в другие города. В классе не осталось ни одного ученика, который бы не поступил. Я думаю, что главная причина получения этой награды — это её многолетний труд и результат этой работы. Для нас это большое достижение, и для нашей школы тоже».

Напомним, накануне республиканской августовской конференции, прошедшей в Астане, Глава государства наградил ряд педагогов. Лучшим представителям сферы образования были вручены ордена «Парасат» и «Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат». Также некоторым педагогам присвоили почётное звание «Заслуженный учитель Казахстана».