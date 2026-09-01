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На главную Анонс Шесть школ и детский сад обновили к новому учебному году в Шымкенте

Шесть школ и детский сад обновили к новому учебному году в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В рамках подготовки к новому учебному году в Шымкенте провели капитальный ремонт семи объектов образования — шести школ и одного детского сада.

В ходе работ заменили окна и двери, обновили внутреннюю отделку и фасады зданий. Также отремонтировали кровлю, системы водоснабжения и канализации, электрические сети и освещение.

На объектах установили автоматическую пожарную сигнализацию и благоустроили прилегающие территории. Во дворах уложили асфальт и тротуарную плитку, установили навесы, скамейки и урны.

Капитальный ремонт проведён в следующих учреждениях:

— учебно-инновационном лицее-интернате №1 для мальчиков;
— общеобразовательной школе №42 имени Хамзы;
— общеобразовательной школе №106 «Кайнарбулак»;
— общеобразовательной школе №96 имени Мухтара Ауэзова;
— школе-лицее №41 имени А. Макаренко;
— школе-лицее №46;
— ясли-саде №122 «Ақ көгершін».

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