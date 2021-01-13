С 5 января по 15 февраля 2021 года состоится прием заявок для участия в питчинге Государственного центра поддержки национального кино, передает Otyrar.KZ.

На данный момент определены важные акценты, которые будут учитываться при дальнейшем отборе кинопроектов, претендующих на государственное финансирование.

Проекты, ориентированные на широкий кинопрокат

На конкурс допускаются сценарии любого жанра, при этом в приоритете будут работы, написанные в жанрах «семейное кино», «детское кино», в том числе анимационные фильмы, направленные на воспитание подрастающего поколения и популяризацию семейных ценностей.

Кроме того, приоритет будет отдан фильмам международного совместного производства (ко-продукция).

Социально-значимые кинопроекты

Приоритет будет отдан сценариям, посвященным основным социальным проблемам современного общества, а также нерешенным вопросам, которые требуют повышенного внимания общества: улучшение жизни людей с ограниченными возможностями, создание доступной среды, сохранение экологии; проектам, рассказывающим о социально-значимых профессиях, в частности, работе медицинских работников, которые самоотверженно трудились во время пандемии коронавируса и участвовали в борьбе с ним.

Также приветствуются сценарии, раскрывающие тему противодействия коррупции и активного вовлечения общественности в процесс борьбы с коррупционными проявлениями и кинопроекты, направленные на повышении имиджа правоохранительных органов.

Документальное кино

Приоритет будет отдан сценариям, посвященным следующим направлениям:

Научно-популярное кино;

Фильмы, посвященные дружбе народов Казахстана;

Об истории Казахстана и памятных, юбилейных датах в 2021 году;

Фильмы, посвященные 30-летнему юбилею независимости Казахстана;

Сакральные объекты Казахстана, в том числе городище Отрар (в рамках реализации специального проекта «Сакральная география Казахстана»).

Фильмы, посвященные знаковым историческим личностям, внесшим большой вклад в определение самобытности и аутентичности казахского народа.

Также приветствуются следующие тематические направления:

О героях нашего времени;

О развитии и достижениях космической отрасли в стране;

О наших соотечественниках за рубежом, добившихся успехов в своей сфере;

Об известных женщинах, матерях, национальных героях, известных исторических личностях, внесших особый вклад в развитие семейных ценностей (Зарина, Қарлыға, Ақжүніс, Гүлбаршын, Назым, Айман, Шолпан, Нұрила, Айшабибі, Рабия ханым, Қарқабат, Қарашаш, Зере, Айғаным, Хиуаз, Камшат, Зылиха, күрішшіЖадыра и др.).

В категориях «Исторические крупнобюджетные игровые фильмы» и «Короткометражные фильмы» количество квот на государственное финансирование будет ограничено.

Помимо традиционных короткометражных фильмов, в этом году будут также рассмотрены заявки на производство мини-короткометражных фильмов (роликов) на острые социальные темы с дальнейшей ротацией на республиканских ТВ-каналах в формате социальной рекламы.

В целях поддержки начинающих авторов приоритет будет отдан также и дебютным картинам.

Рассмотрение заявочных сценариев членами Экспертного совета пройдет с 15 февраля по 15 марта 2021 г.

Дата проведения питчинга будет объявлена дополнительно.

Обращаем ваше внимание, что Киноцентр провел работу по усовершенствованию алгоритма приема заявок.

Мы оставили в прошлом систему разрозненного приема документов, высылаемых по почте.

Теперь участники питчинга смогут воспользоваться специальным порталом ГЦПНК https://portal.kazakhcinema.kz/.

Он предусматривает регистрацию личного кабинета, позволяющего заполнить вашу заявку в онлайн формате, прикрепить все необходимые документы, отследить статус заявки, а также сдать отчётность в режиме онлайн.

Правила отбора кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, для оказания государственной финансовой поддержки по их производству