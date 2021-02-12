Технический Комитет и члены правления IBU провели заседание, на котором обсуждались ряд ключевых вопросов, включая расписание предстоящих соревнований.

В ходе встречи Исполнительный Комитет определил хозяев Кубков Мира, Кубков IBU, Открытых Чемпионатов Европы, Юниорских Кубков и Молодежных и Юниорских Чемпионатов Мира на 2022-2024годы.

Таким образом, было решено Юниорский и Юношеский Чемпионат Мира-2023 по биатлону провести с 4 по 12 марта 2023 года в Казахстане на новой лыжно-биатлонной базе города Щучинск.