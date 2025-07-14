О сильной жаре без дождей предупредили жителей Шымкента

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 14 по 20 июля, ожидается жарка погода без осадков — дождей на этой неделе не будет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather, сообщает NUR.kz.

14 июля в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 30 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 39 градусов, но ночью температура опустится до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 8,2 м/с.

15 июля ожидается жаркая погода без осадков. Температура составит около плюс 31 градус. Максимальная температура составит плюс 38 градусов, а минимальная – плюс 23 градуса. Скорость ветра составит до 5,9 м/с.

16 июля будет солнечно. Средняя температура – плюс 31 градус. Днем температура поднимется до плюс 39 градусов, а ночью опустится до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

17 июля в Шымкенте осадки не ожидаются. Температура в среднем – плюс 32 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 40 градусов, а опуститься может до плюс 22 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,4 м/с.

18 июля будет солнечно. Среднесуточная температура – плюс 34 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 42 градусов, а ночью похолодает до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

19 июля тоже будет ясно, без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 33 градуса. Максимальная температура составит плюс 41 градус, минимальная – плюс 26 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,3 м/с.

20 июля, по прогнозам, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 34 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 42 градусов, но ночью температура опустится до плюс 26 градусов. Скорость ветра составит 9,3 м/с.