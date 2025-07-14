Льготный проезд по приложению Avtobys в Шымкенте

В Шымкенте запущен сайт для онлайн-оформления льготного проезда в приложении Avtobys.

Жители Шымкента, относящиеся к льготным категориям, теперь могут оформить право на бесплатный проезд в общественном транспорте онлайн, без посещения офиса.

Для этого создан специальный сайт jenil.avtobys.kz, где всего за несколько минут можно подать заявку на получение виртуального льготного тарифа (студенческий, школьный и социальный).

После онлайн-оформления льготные проездные будут доступны прямо в мобильном приложении Avtobys бесплатно. Льгота привязывается к смартфону, что делает процесс регистрации быстрым и удобным для пассажиров.

Как подать заявку на льготный проезд?

Скачайте и установите приложение Avtobys (доступно в App Store и Google Play). Зарегистрируйтесь в приложении по номеру мобильного телефона. Этот номер будет использован при привязке льготы. Зайдите на сайт jenil.avtobys.kz. Нажмите кнопку «Подать заявку». В открывшемся окне «Оформление заявки»:

введите ИИН;

выберите город;

выберите тариф;

введите номер телефона (льготный тариф будет привязан к этому номеру);

нажмите кнопку «Далее».

Введите ФИО, дату рождения, электронную почту. Загрузите необходимые документы для подтверждения льготного статуса. Дважды нажмите кнопку «Отправить заявку». Дождитесь одобрения заявки. На указанную почту придет письмо о подтверждении или отклонении в случае ошибок при заполнении или несоответствия документов. После подтверждения льгота автоматически привяжется к вашему смартфону и станет доступна в приложении Avtobys.

Цифровизация для удобства пассажиров

Ранее для оформления льготного проезда необходимо было посещать офис и оформлять пластиковую карту. Теперь этот процесс переведен в цифровой формат, что экономит время горожан и делает пользование общественным транспортом еще удобнее.

Приложение Avtobys уже полноценно работает в Шымкенте, предоставляя пассажирам удобные функции:

оплату проезда прямо в приложении удобным способом;

отслеживание маршрутов в реальном времени;

электронный кошелек – это оплата различных услуг, сервисов и переводы денег.

Благодаря приложению Avtobys передвижение по городу становится проще, удобнее и технологичнее. Оно доступно для скачивания на платформах iOS и Android.