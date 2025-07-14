Льготный проезд по приложению Avtobys в Шымкенте

В Шымкенте запущен сайт для онлайн-оформления льготного проезда в приложении Avtobys.
Жители Шымкента, относящиеся к льготным категориям, теперь могут оформить право на бесплатный проезд в общественном транспорте онлайн, без посещения офиса.
Для этого создан специальный сайт jenil.avtobys.kz, где всего за несколько минут можно подать заявку на получение виртуального льготного тарифа (студенческий, школьный и социальный).
После онлайн-оформления льготные проездные будут доступны прямо в мобильном приложении Avtobys бесплатно. Льгота привязывается к смартфону, что делает процесс регистрации быстрым и удобным для пассажиров.
Как подать заявку на льготный проезд?
- Скачайте и установите приложение Avtobys (доступно в App Store и Google Play).
- Зарегистрируйтесь в приложении по номеру мобильного телефона. Этот номер будет использован при привязке льготы.
- Зайдите на сайт jenil.avtobys.kz.
- Нажмите кнопку «Подать заявку».
- В открывшемся окне «Оформление заявки»:
- введите ИИН;
- выберите город;
- выберите тариф;
- введите номер телефона (льготный тариф будет привязан к этому номеру);
- нажмите кнопку «Далее».
- Введите ФИО, дату рождения, электронную почту.
- Загрузите необходимые документы для подтверждения льготного статуса.
- Дважды нажмите кнопку «Отправить заявку».
- Дождитесь одобрения заявки. На указанную почту придет письмо о подтверждении или отклонении в случае ошибок при заполнении или несоответствия документов.
- После подтверждения льгота автоматически привяжется к вашему смартфону и станет доступна в приложении Avtobys.
Цифровизация для удобства пассажиров
Ранее для оформления льготного проезда необходимо было посещать офис и оформлять пластиковую карту. Теперь этот процесс переведен в цифровой формат, что экономит время горожан и делает пользование общественным транспортом еще удобнее.
Приложение Avtobys уже полноценно работает в Шымкенте, предоставляя пассажирам удобные функции:
- оплату проезда прямо в приложении удобным способом;
- отслеживание маршрутов в реальном времени;
- электронный кошелек – это оплата различных услуг, сервисов и переводы денег.
Благодаря приложению Avtobys передвижение по городу становится проще, удобнее и технологичнее. Оно доступно для скачивания на платформах iOS и Android.