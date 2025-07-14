Льготный проезд по приложению Avtobys в Шымкенте

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РАБАТ
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Льготный проезд по приложению Avtobys

В Шымкенте запущен сайт для онлайн-оформления льготного проезда в приложении Avtobys.

Жители Шымкента, относящиеся к льготным категориям, теперь могут оформить право на бесплатный проезд в общественном транспорте онлайн, без посещения офиса.

Для этого создан специальный сайт jenil.avtobys.kz, где всего за несколько минут можно подать заявку на получение виртуального льготного тарифа (студенческий, школьный и социальный).

После онлайн-оформления льготные проездные будут доступны прямо в мобильном приложении Avtobys бесплатно. Льгота привязывается к смартфону, что делает процесс регистрации быстрым и удобным для пассажиров.

Как подать заявку на льготный проезд?

  1. Скачайте и установите приложение Avtobys (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зарегистрируйтесь в приложении по номеру мобильного телефона. Этот номер будет использован при привязке льготы.
  3. Зайдите на сайт jenil.avtobys.kz.
  4. Нажмите кнопку «Подать заявку».
  5. В открывшемся окне «Оформление заявки»:
  • введите ИИН;
  • выберите город;
  • выберите тариф;
  • введите номер телефона (льготный тариф будет привязан к этому номеру);
  • нажмите кнопку «Далее».
  1. Введите ФИО, дату рождения, электронную почту.
  2. Загрузите необходимые документы для подтверждения льготного статуса.
  3. Дважды нажмите кнопку «Отправить заявку».
  4. Дождитесь одобрения заявки. На указанную почту придет письмо о подтверждении или отклонении в случае ошибок при заполнении или несоответствия документов.
  5. После подтверждения льгота автоматически привяжется к вашему смартфону и станет доступна в приложении Avtobys.

Цифровизация для удобства пассажиров

Ранее для оформления льготного проезда необходимо было посещать офис и оформлять пластиковую карту. Теперь этот процесс переведен в цифровой формат, что экономит время горожан и делает пользование общественным транспортом еще удобнее.

Приложение Avtobys уже полноценно работает в Шымкенте, предоставляя пассажирам удобные функции:

  • оплату проезда прямо в приложении удобным способом;
  • отслеживание маршрутов в реальном времени;
  • электронный кошелек – это оплата различных услуг, сервисов и переводы денег.

Благодаря приложению Avtobys передвижение по городу становится проще, удобнее и технологичнее. Оно доступно для скачивания на платформах iOS и Android.

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