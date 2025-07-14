Как получить заграничный паспорт для новорождённого в ЦОНах Шымкента

Летние месяцы традиционно считаются периодом отпусков, и всё больше семей отправляются в путешествия вместе с детьми. В этой связи, в филиале Госкорпорации «Правительства для граждан» по городу Шымкент напомнили о важности своевременного оформления всех необходимых документов, включая заграничный паспорт для ребёнка.

В филиале уточнили, что оформить паспорт ребёнку можно с момента его рождения. Согласно законодательству Республики Казахстан, каждый гражданин, независимо от возраста, обязан иметь собственный паспорт при выезде за границу.

Для получения паспорта родителям необходимо обратиться в любой Центр обслуживания населения города. При себе следует иметь свидетельство о рождении ребёнка, удостоверение личности одного из родителей, квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 4 МРП (15 728 тенге). Присутствие хотя бы одного из родителей при подаче заявления обязательно. Срок оказания услуги составляет до 15 рабочих дней.

«Дети быстро меняются внешне, и сотрудники пограничной службы порой не могут узнать ребёнка по фотографии. В таких случаях паспорт подлежит замене, даже если срок его действия ещё не истёк. Для детей до 12 лет паспорт оформляется сроком на 5 лет, с 12 до 16 лет — на 10 лет. Кроме того, паспорт выдаётся бесплатно для таких категорий, как обладатели подвесок “Алтын алқа”, Күміс алқа”, дети-сироты, инвалиды, а также дети, оставшиеся без попечения родителей», — отметила Айнур Тобаева, директор филиала по городу Шымкент.

Напомним, что жителям также доступна услуга ускоренного получения заграничного паспорта. По желанию заявителя документ может быть оформлен в течение 1 или 3 рабочих дней, при условии дополнительной оплаты за срочность.