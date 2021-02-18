Им стал Утенбаев Галымжан Амирбекович.

Родился в 1984 году в городе Шымкент. Специальность — строитель, экономист.

Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером ТОО «Батсу-Строй» города Шымкент. С 2007 по 2008 годы работал главным специалистом государственного коммунального предприятия «Оңтүстік жолдары», с 2008 по 2011 годы – главным специалистом отдела строительства и ремонта, эксплуатации автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО. В 2011-2012 годы работал руководителем отдела лицензирования управления архитектурно-строительного контроля ЮКО, затем руководителем отдела управления строительства ЮКО, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В разные годы работал заместителем директора ТОО «Строй Юг-групп» и ТОО «Шымкентгаз-ДС», затем директором данного учреждения.

В 2017-2018 годы работал исполняющим обязанности заведующего сектором социального строительства, отдела строительства города Шымкент, в 2018-2020 годы — заместителем руководителя управления строительства города Шымкент.

С 2020 года по сегодняшний день работал заместителем руководителя управления контроля и качества городской среды.

В 2015 году награжден государственной наградой медалью «Батыр Шапағаты», в 2019 году нагрудным знаком «Құрметті құрылысшы».