Мать заявила о насилии над сыном в детском саду — заведено дело

Скандал в частном детском саду. Мама двухлетнего ребёнка заявила, что её сына избила воспитатель. За месяц посещения детсада «Альмансур» ребенок возвращался домой с синяками и ссадинами не менее четырех раз, говорит мать ребенка.

Последний случай стал критическим, на теле малыша остались явные следы, похожие на отпечатки рук. Женщина уже написала заявление в полицию и требует справедливости.

Акмаржан Орынбасар, мать ребенка: «Мы отдали сына в садик полтора месяца назад. За это время он пять раз приходил домой с синяками. Сначала говорили — сам упал. Но в последний раз на руке были следы, как от взрослой руки. Я написала директору, в ответ сказали: “У вашего ребёнка тонкая кожа” и обвинили, что он сам себя бьёт. Он ведь не сумасшедший! Я пошла смотреть камеры и оказалось, за весь месяц, пока он ходил, записей нет. Говорят света не было. После заявления в полицию воспитатели сами приехали домой, просили прощения. Но мне не нужны извинения. Я забрала сына. Я просто хочу справедливости. Чтобы другие дети не страдали».

Пока Акмаржан активно делится своей историей в интернете, предоставляет полиции фотографии и медицинское заключение, в детском саду «Альмансур» утверждают: подобное невозможно. По их словам, садик находится под круглосуточным видеонаблюдением, а каждый родитель имеет доступ к камерам в любое время и может просмотреть записи за любой день. Воспитатели добавляют, что камеры работают без перебоев, кроме одного случая отключения света на два часа, когда запись была невозможна.

Арайлым Ысырайлы, воспитательница: «Никогда не было насилия в нашем садике. Если ребенок сам играясь упадет, в таких случаях мы сразу предупреждаем родителей. Например, когда сын Акмаржан только начал ходить, он бился о стену сам. Тогда я через видеозвонок позвонила маме, и она сразу забрала ребёнка. После этого таких случаев не было. В последний раз я лично передала ребёнка тёте где-то в пять, а в 18:30 мама прислала фото синяков. У нас установлены камеры, 120 родителей имеют круглосуточный доступ к записям. Все дни записаны, кроме двух часов, когда был отключён свет. По поводу заявления, пусть проверяют, я уверена, что не причиняла ребёнку вреда. Пусть всё решится справедливо».

После обращения матери в полиции зарегистрировали дело по факту возможного насилия в отношении ребёнка.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицией проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств дела. Проверяются записи с камер видеонаблюдения и проводятся опросы свидетелей», — рассказали в пресс-службе Департамента полиции города Шымкента».

Сейчас дело находится на стадии досудебного расследования. Обе стороны верят, что все обстоятельства будут тщательно проверены, а решение по этому делу станет справедливым и объективным.