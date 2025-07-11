Когда начнется демонтаж парка «Кен Баба»?

В Шымкенте до сих пор не определены точные сроки демонтажа построек на территории парка «Кен Баба». При этом в парке «Қиял әлемі» также возвращенном в госсобственность, уже начался демонтаж. Хотя юридическая база в обоих случаях идентична, «Кен Баба» по-прежнему не освобождён и не приведён в статус зелёной зоны, как предусмотрено генеральным планом города.

Напомним, в 1999 году по решению акима Шымкента участок площадью почти 4 гектара был передан в аренду ТОО «ЧПКФ Сапар» сроком на 15 лет — для создания центра эстетического и культурного воспитания детей и подростков на территории детского парка.

Алмас Камбаров, заместитель руководителя управления земельных отношений города Шымкента: «Согласно Генеральному плану, территория парка “Кен Баба” обозначена как зелёная зона. Акимат Шымкента обратился в суд с иском о признании недействительными правоустанавливающих документов на этот участок и обязывании ответчика демонтировать постройки с приведением территории в первоначальное состояние».

Иск был удовлетворён в полном объёме. Согласно решению суда от 30 апреля 2024 года и постановлению апелляционной инстанции от 10 июля, участок подлежит возвращению в статус зелёной зоны. Казалось бы, все юридические основания для демонтажа есть.

Тем не менее, снос незаконных сооружений в парке пока так и не начался. Как пояснили в Управлении земельных отношений, судебное решение передано на исполнение, и в настоящее время исполнительный лист находится у государственных судебных исполнителей.

Алмас Камбаров, заместитель руководителя управления земельных отношений города Шымкента: «Решением суда от 9 января 2025 года иск был удовлетворён. Апелляционным постановлением от 5 марта оно оставлено без изменений. В настоящее время исполнительный лист находится на исполнении. Площадь участка, подлежащего возврату, составляет 0,56 га».

Для сравнения — по другому участку, парку «Қиял әлемі» («Мир Фантазий), аналогичный иск уже исполнен. Судебные решения вступили в силу, и демонтаж незаконных построек там уже стартовал. Почему же при схожих обстоятельствах и идентичной правовой основе демонтаж на территории парка «Кен Баба» до сих пор не начался? Этот вопрос остаётся без конкретного ответа.

Алмас Камбаров, заместитель руководителя управления земельных отношений города Шымкента: «На территории технопарка, то есть “Қиял әлемі”, снос уже проводится. Там будут установлены современные игровые элементы».

По официальным заявлениям, демонтаж на территории «Кен Баба» может быть начат в ближайшее время. Однако конкретные сроки городские власти пока не называют.