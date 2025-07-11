«Химфарм» признали уязвимым для терактов

В Шымкенте здание акционерного общества «Химфарм» признано террористически уязвимым. Об этом сообщили в Антитеррористическом центре.

Специальная рабочая группа провела проверку здания, чтобы выяснить, отвечает ли оно требованиям, установленным правительством.

«В результате здание АО «Химфарм» было признано потенциально опасным объектом, при угрозе теракта на котором возможно большое количество человеческих жертв, а также нанесение экономического и экологического ущерба. Таким образом, оно осталось в перечне объектов, уязвимых с точки зрения терроризма», — заявили Антитеррористическом центре Республики Казахстан.

В состав рабочей группы входят представители специальных, правоохранительных и местных исполнительных органов. В дальнейшем вопрос о состоянии здания «Химфарм» будет рассмотрен на заседании рабочей группы при комиссии по противодействию терроризму.

Отмечается, что для исключения из списка здание должно быть прочным, иметь надёжную защиту, обеспечивать профилактику чрезвычайных ситуаций и безопасность людей.