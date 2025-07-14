14 млн долларов потратили казахстанцы из программы «Нацфонд — детям»

Программа «Национальный фонд – детям», которая стартовала в 2024 году, продолжает оказывать ощутимую поддержку казахстанским семьям. Ежегодно на счета детей, родившихся в 2006 году и позже, поступают средства из доходов Нацфонда. В этом году размер выплаты увеличился почти до 130 долларов.

Родители уверены: к совершеннолетию у детей сформируются хорошие накопления, которые они смогут направить на образование или жильё. Уже сейчас тысячи казахстанских семей начали использовать эти средства: в приоритете вложения в жилищные условия, тратят и на образовательные цели.

Константин Гавшев — многодетный отец. У мужчины пятеро детей, самому младшему из которых всего три года. Каждому из них поступают выплаты из национального фонда. Мужчина считает, что это хорошая финансовая подушка для его детей.

Константин Гавшев, отец пятерых детей: «Я слышал, что эти суммы будут увеличиваться каждый год и, я считаю, что это хорошая поддержка от государства. Например, младшему — 3 года и, я думаю, по достижению совершеннолетия неплохая сумма будет».

К 1 июля казахстанские семьи использовали свыше 14 миллионов долларов из выплаченных денег. Всего было подано около 117 тысяч заявлений, в основном на улучшение жилищных условий. На эти нужды направили около 9 миллионов долларов.

На оплату учёбы в казахстанских учебных заведениях подали более 40 тысяч заявок на общую сумму свыше 5 миллионов долларов. Немного меньше обращений касались оплаты учёбы за рубежом.

В ЕНПФ отмечают, деньги поступили на счета почти 630 тысяч человек, которые достигли 18-летия в 2024-2025 годах. И они могут ими воспользоваться уже сейчас.

Тореайым Сутланова, депутат маслихата г.Шымкента: «Это будет нашим детям, чтобы они в будущем знали, что такое накопления. Это очень хорошая поддержка нашим детям, чтобы они хорошо учились и получили дивиденды от государства, приобретали жилье и обучение, тем более в долларах, если дети захотят поехать за рубеж учиться в ВУЗах, конечно это плюс».

По программе «Нацфонд — детям» 50% инвестиционного дохода национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми, которые родились в 2006 году и позднее.

Информацию о начисленных суммах можно посмотреть на специально созданном сайте kids.enpf.kz, указав ИИН ребенка. Там же можно ознакомиться с условиями программы, получить инструкции, ответы на интересующие вопросы.