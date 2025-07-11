Центр в Шымкенте не лечил детей четыре месяца из-за формальностей

Депутат Мажилиса Парламента РК Динара Наумова посетила Шымкент с рабочим визитом. В рамках поездки она ознакомилась с деятельностью благотворительных организаций и центров реабилитации для детей с особыми потребностями.

Представители этих учреждений подняли проблему лицензирования, ссылаясь на затяжные процедуры и связанные с этим трудности.

Во время визита депутат Динара Наумова посетила один из реабилитационных центров, предоставляющих услуги детям с ограниченными возможностями. Руководство учреждения рассказало, с какими трудностями им пришлось столкнуться при прохождении процедуры лицензирования. По их словам, из-за новых требований деятельность центра была временно приостановлена.

Кунсулу Зейилбеккызы, основатель центра «Асыл»: «Когда нам сообщили, что неправительственные организации не могут продолжать работу без лицензии, с января мы были вынуждены приостановить деятельность. По нормативам в штате должно быть 35 сотрудников, у нас было 25. Подобрать нужных специалистов оказалось непросто. Были сложности и с материально-технической базой. Только в конце мая мы получили лицензию. Теперь ждём окончательного решения от министерства».

По словам специалистов, многомесячный перерыв в работе негативно сказался на здоровье детей. Пока центр оставался закрытым, реабилитационные процедуры были приостановлены, и состояние некоторых подопечных ухудшилось. В ответ на озвученные проблемы депутат Наумова пообещала вынести вопрос на обсуждение в профильных ведомствах и на уровне Парламента. Она признала наличие системных трудностей в сфере социальной защиты.

Динара Наумова, депутат Мажилиса Парламента РК: «Сегодня действительно важно соответствовать требованиям по численности персонала. Мы обсудили, в каких регионах возникают конкретные сложности. Это не единичный случай — речь идёт о системной проблеме, которая требует комплексного подхода. Планируем работать с министерством и другими заинтересованными сторонами. К сожалению, это не тот вопрос, который можно решить в одиночку — требуется межведомственное взаимодействие».

В завершение визита Динара Наумова осмотрела условия, созданные в центре для детей с особыми потребностями, и выразила готовность содействовать в решении вопросов, озвученных представителями учреждений. По её словам, дальнейшая работа будет вестись совместно с профильным министерством и заинтересованными депутатскими группами.