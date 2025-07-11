В Шымкенте сносят трёхэтажное здание, случайно построенное вместо туалета

Трёхэтажное здание, расположенное за парком «Қиял әлемі» («Мир фантазий»), признано незаконным. Решение суда о его сносе было вынесено ещё в марте.

Специалисты управления контроля и качества городской среды города Шымкента провели проверку объекта, построенного на территории парка. Здание принадлежит ТОО «REAL PACK». В ходе проверки установлено, что участок площадью почти один гектар, прилегающий к парку, был первоначально выделен под строительство туалета. Однако, как показало расследование, участок был предоставлен с нарушением требований Земельного кодекса РК. Более того, на нём начались масштабные строительные работы без соответствующих разрешений.

Серик Нурлан, начальник отдела исполнения исполнительных документов Департамента юстиции г. Шымкента: «Судебным решением, вступившим в силу в марте 2025 года, здание признано незаконным. Судебный исполнитель возбудил производство о принудительном сносе. Однако более четырёх месяцев подряд требования суда не исполнялись. Поэтому сегодня было принято решение о принудительном сносе объекта с привлечением спецтехники. Напомню, участок ещё в 2024 году был возвращён в государственную собственность. После этого акимат подал иск о сносе здания, незаконно возведённого на государственной земле».

Тем временем владельцы здания с решением суда не согласны. По словам представителей компании, у них имеются все необходимые документы, и они намерены обжаловать вердикт.

Аскар Астаев, юрист ТОО «REAL PACK»: «Мы не согласны с решением суда. Считаем, что имеем все законные основания продолжать строительство. Решение о сносе вступило в силу, но у нас есть право на обжалование. Мы подадим жалобу в Верховный суд. Кроме того, здание относится ко второй категории сложности и при его сносе, по нашему мнению, должны соблюдаться те же строительные нормы, что и при его возведении».

Напомним, в 2024 году компания «REAL PACK» уже привлекалась к административной ответственности. Тогда управление контроля и качества городской среды оштрафовало ТОО за выявленные нарушения при использовании земельного участка.