Цены на сигареты увеличились в разы

Курить — не только здоровью вредить, но и семейному бюджету. С 1 июля минимальная розничная цена на сигареты в Казахстане выросла до 920 тенге. Продавать дешевле теперь нельзя. А с января следующего года «отметка минимум» достигнет 970 тенге.

Инициаторы повышения объясняют его борьбой за здоровье граждан. Но заставит ли это казахстанцев отказаться от вредной привычки?

Минимальные розничные цены на сигареты в Казахстане увеличены на 12,1 процента. Соответствующий приказ подписал министр финансов Мади Такиев. Документ вносит изменения в ранее действующее постановление от 2022 года. Повышение касается всех видов продукции: сигарет с фильтром и без фильтра, папирос, сигарилл и табака для нагревания.

Эксперты отмечают: тенденция к росту цен сохранится. На экономике такие меры практически не сказываются, зато, по мнению специалистов, они способствуют снижению числа курильщиков.

Бекнур Кисиков, экономист: «Цены на сигареты в нашей стране, по сравнению с другими странами, намного ниже. Я не думаю, что сильно увеличится серый импорт, т.к. сегодня электронно все отслеживается. Более того, сейчас продукты стоят в разы дороже, цены постоянно растут. На фоне этого, не думаю, что рост цен на сигареты будет сильно заметен. Важно понимать и осознавать, какой вред несет никотиновая зависимость. Мы должны, хотя бы таким образом, через акцизы бороться с этим. Поясню, акцизы — это форма борьбы с никотиновой и алкогольной зависимостью. А вообще, борьба через акцизы — это стандартная, мировая практика».

Если сравнивать с другими странами, цены на сигареты в Казахстане по-прежнему остаются относительно низкими. К примеру, в странах Европы стоимость пачки начинается от 3 до 15 евро. В Великобритании она и вовсе достигает 14 фунтов стерлингов — это почти 9 тысяч тенге.

На этом фоне инициатива казахстанских властей выглядит как стремление постепенно приблизить цены к международному уровню. Однако эффективность таких решений до сих пор вызывает споры. Пока одни эксперты говорят о положительном эффекте, общественное мнение остаётся неоднозначным:

— Я сама не курю, но, считаю верным решением поднять цены на сигареты. Возможно, эта инициатива поможет снизить процент курильщиков.

— Я не курю, поэтому повышение цен на моем бюджете никак не отразится. У меня очень много знакомых курят и на их опыте могу сказать, повышение цен никак не повлияет на спрос табачных изделий.

— Я не курю, но считаю, что рост цен на сигареты необходим, т.к. сейчас много подростков увлекаются табачными изделиями, может это хоть как-то остановит их.

Многие горожане предпочитают не афишировать своё отношение к табаку. Одни считают повышение цен оправданной мерой, другие, напротив, видят в этом дополнительную нагрузку на семейный бюджет. А потому, по их признанию, отдают предпочтение более дешевым аналогам, ввозимым из соседних стран. Не совсем легально, а потому — дешевле.

Впрочем, рост стоимости — лишь часть общего ужесточения. В стране усиливаются ограничения, касающиеся курения в общественных и жилых зонах. Напомним, в подъездах и на балконах многоквартирных домов курить запрещено. За нарушение предусмотрены штрафы: 15 МРП при первом случае и до 25 МРП при повторном.

Курение в Казахстане становится всё менее доступным и с юридической и с финансовой стороны.