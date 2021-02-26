Распоряжением акима города Шымкент руководителем управления энергетики и коммунального хозяйства назначен Булатбеков Боранбай.

Боранбай Нигметулы родился в 1964 году в Ерейментауском районе Акмолинской области. Специальность – инженер-механик, экономист.

Трудовой путь начал в 1986 году учителем среднего профессионального технического училища №24 в Акмолинской области. С 1987 по 2004 годы работал в Акмолинской области в строительстве дорог и в различных сферах деятельности.

С 2004 по 2006 годы работал директором ТОО «Бану 2002» в городе Астана, с 2006 по 2013 годы работал руководителем отдела аппарата района «Алматы» города Астана, с 2013 по 2016 годы заместителем акима района «Алматы».

С 2016 по 2019 годы работал директором ТОО «Тазалык» в городе Астана.

С октября 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства.