Назначен новый заместитель акима Туркестанской области

С согласия администрации Президента РК Талгат Козбеков назначен заместителем акима Туркестанской области.
Аким региона Нуралхан Кошеров представил его активу и отметил важность предстоящих задач.
Талгат Козбеков родился в 1976 году, окончил Алматинский государственный университет имени Абая и КазНУ имени аль-Фараби.
Работал в налоговых и государственных доходах, возглавлял департаменты в нескольких областях.
На новой должности он будет курировать предпринимательство, строительство, финансы и бюджетное планирование.