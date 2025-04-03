Назначен новый заместитель акима Туркестанской области

С согласия администрации Президента РК Талгат Козбеков назначен заместителем акима Туркестанской области.

Аким региона Нуралхан Кошеров представил его активу и отметил важность предстоящих задач.

Талгат Козбеков родился в 1976 году, окончил Алматинский государственный университет имени Абая и КазНУ имени аль-Фараби.

Работал в налоговых и государственных доходах, возглавлял департаменты в нескольких областях.

На новой должности он будет курировать предпринимательство, строительство, финансы и бюджетное планирование.