Со склада изъяты 10 десятилитровых канистр и 7 однокубовых бочек с жидкой продукцией.
Сотрудниками Управления криминальной полиции и Управления полиции Енбекшинского района Департамента полиции города Шымкента, на одном из рынков города был обнаружен склад, где хранилась контрабандная жидкость для системы охлаждения двигателя автомобиля — тосола и антифриза.
Со склада изъяты 10 десятилитровых канистр и 7 однокубовых бочек с жидкой продукцией.
По данному факту собранные документы направлены в соответствующее учреждение.