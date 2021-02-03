В городе Шымкент с 1 января по 1 февраля 2021 года зарегистрировано 39 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников.

С начала учебного 2020-2021 года зарегистрировано всего 64 случая коронавирусной инфекции среди учащихся школ.

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент по всем зарегистрированным случаям КВИ проводятся эпидемиологические расследования. Так было установлено, что из 64 случаев КВИ – 18 учеников обучались в очном (оффлайн) режиме, 46 учеников – в дистанционном (онлайн) формате.

Департаментом с целью предотвращения распространения КВИ проводились все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе в школах проводилась заключительная дезинфекция и устанавливался карантин на 14 дней в 13 школах.

На сегодняшний день установлен карантин в 6 школах — №18, №6, №66, №104, в Назарбаев интеллектуальной физико-математической школе и в школе №35.

Специалистами территориальных управлений на постоянной основе в школах города проводится санитарно-разъяснительная работа по соблюдению санитарно-противоэпидемических требований.

Общеобразовательные объекты находятся под усиленным санитарно-эпидемиологическим контролем.