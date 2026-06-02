Шесть школ Шымкента вошли в топ-100 лучших школ Казахстана

Редактор Юлия Машковская
Министерство просвещения Республики Казахстан подвело итоги 2025–2026 учебного года и опубликовало рейтинг лучших общеобразовательных организаций страны. В список вошли 114 школ, показавших высокие результаты по итогам республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам.

В этом году республиканская олимпиада проводилась в шести регионах страны. В ней приняли участие 1636 учащихся из 676 школ. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, а также развитые интеллектуальные и творческие способности, сообщает пресс-служба акима города Шымкента.

Рейтинг сформирован на основе балльной системы. За золотую медаль начислялось 3 балла, за серебряную — 2 балла, за бронзовую — 1 балл.

В число 100 лучших школ Казахстана вошли шесть образовательных учреждений города Шымкента:

● Лицей-интернат №1 для юношей «Білім-Инновация»
● Специализированный IT-лицей-интернат №1 для одарённых детей
● Средняя школа №110 имени З.Хусанова
● Средняя школа №14 имени Айбека
● Школа-гимназия №1 имени А.Пушкина
● Специализированная гимназия №8 с преподаванием на трёх языках имени М.Х.Дулати

Данный показатель свидетельствует о системной работе образовательных организаций Шымкента в направлении олимпиадной подготовки, а также о высоких результатах учащихся на республиканском уровне.

Отметим, что в прошлом 2024–2025 учебном году в число лучших вошли пять школ города. В текущем году их количество увеличилось до шести, что отражает положительную динамику и рост качества образования в Шымкенте.

