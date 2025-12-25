В Шымкенте не могут решить судьбу разрушающегося школьного спортзала

И пока Шымкент активно готовится к новогодним праздникам, уже четвёртый год подряд остаётся нерешённым вопрос со спортивным залом школы №125. Его состояние вызывает серьёзные опасения: стены буквально осыпаются, а пол просел более чем на 15 сантиметров.

При этом здание площадью около 600 квадратных метров было построено сравнительно недавно — в 2017 году. Уже в 2021-ом администрация школы официально заявила о выявленных строительных дефектах и обратилась в соответствующие инстанции. Однако, несмотря на многочисленные обращения, до сих пор не принято решение — будет ли спортзал отремонтирован или подлежит сносу.

Этот вопрос журналисты задали на брифинге заместителю акима города Сарсену Куранбеку, который, к слову, курирует сферу образования.

Заместитель акима заявил, что решение по аварийному спортзалу снова откладывается — ещё на два месяца. За это время будет проведена очередная экспертиза, которая определит, можно ли восстановить здание или его придётся снести.

«Можно ли восстановить здание или нет — на сегодняшний день однозначного ответа нет. Ранее проведённые частные экспертизы не смогли установить точную причину возникших дефектов и вынести решение. В связи с этим мы обратились в государственную экспертизу «КазНИИСА». Исследование займёт порядка двух месяцев. По его итогам будет принято окончательное решение: подлежит ли здание восстановлению или необходимо построить новое», — говорит Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента.

Пока спортивный зал остаётся закрытым, занятия физкультурой для школьников проходят в альтернативном формате. Остаётся надеяться, что по итогам экспертизы решение будет принято оперативно, а проблема, которая уже несколько лет ждёт своего ответа, не затеряется в череде других городских дел.

