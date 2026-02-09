Солнечные панели помогают шымкентским школам экономить миллионы

В шымкентских школах активно тестируются «зелёные» технологии. В учебных заведениях начали внедрять решения, позволяющие экономить электроэнергию.

Так, на крыше одной из городских гимназий установили солнечные панели, которые ежедневно вырабатывают до 50 киловатт электроэнергии, значительно снижая нагрузку на школьный бюджет.

Десятки солнечных панелей на крыше гимназии №65 ежедневно вырабатывают до 50 киловатт электроэнергии. Мощностей достаточно не только для освещения здания, но и для подогрева воды. Ещё год назад ежемесячные расходы школы на электроэнергию составляли около 1 миллиона 300 тысяч тенге. После внедрения энергосберегающих решений затраты снизились почти на 20 процентов. Директор поясняет, что этого удалось добиться без ущерба для комфорта учащихся и педагогов.

«Было выработано 23 тысячи киловатт электроэнергии. За семь с половиной месяцев это позволило сэкономить порядка 1 миллиона 700 тысяч тенге в расчётном выражении. Пока расчёты ведём в прогнозном режиме. Система ещё не показывает точно, сколько энергии поступает из сети, а сколько вырабатывают солнечные панели. Если экономия подтвердится, эти средства можно будет направить на другие нужды школы, в том числе на укрепление материально-технической базы», — говорит директор школы-гимназии №65 Алмас Кайыпов.

Особенно внимательно за работой панелей следят в осенне-зимний период, когда количество солнечных дней сокращается. Специалисты ведут постоянный мониторинг их производительности. Важна не только экономическая эффективность внедрённой технологии, но и её положительное влияние на экологическое воспитание учащихся. Параллельно в городе реализуются и другие инициативы, направленные на развитие «зелёных» технологий.

«В рамках проекта „Зелёный клуб“ обучающиеся занимаются исследовательскими работами по энергосбережению, сортировке бытовых отходов и озеленению», — отметила Акмарал Нажмидин, исполняющая обязанности руководителя центра экологии, краеведения и туризма управления образования города Шымкента.

Учащиеся не ограничиваются только теорией — они разрабатывают собственные инновационные решения. Так, Бисултан Беккулов предложил перевести городские рекламные конструкции на солнечную энергию. Проект создан с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект определяет, с какой стороны падает солнечный свет, и автоматически поворачивает баннер в нужном направлении. Это позволяет использовать энергию солнца максимально эффективно», — говорит ученик 12 класса NIS Шымкента Бисултан Беккулов.

Специалисты продолжают оценку пилотных «зелёных» проектов. По итогам анализа экономической эффективности решения, объединяющие экономию, экологию и образование, могут быть внедрены и на других объектах.