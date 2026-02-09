Фиктивные кружки: в регионах Казахстана проверяют школы и акиматы

В регионах Казахстана начались проверки после массовых жалоб родителей на ложные записи о посещении детьми бесплатных школьных кружков. Родители заметили эти данные в приложении eGov.

Сейчас проводится проверка, чтобы выяснить, кто и почему вносил неверную информацию и как были потрачены бюджетные средства, если занятия фактически не проводились.

Скандал разгорелся среди казахстанских родителей: в электронных сервисах массово появились данные о том, что дети якобы посещают бесплатные школьные кружки — от шахмат и хореографии до футбольных секций и летних лагерей, — но на деле туда никогда не ходили.

«Сегодня увидела, что мой сын бесплатно волейболом занимается. Но он учится в университете в другой стране», — пишет пользовательница соцсетей.

«У меня сын в армии, но при этом он как-то ходит на спорт в нашей местной школе», — пишет казахстанка.

«У меня дочь и питается горячим в школе, да ещё и бесплатно. Жалко, она этого не знала, как и я. Всё лето ездит по всей области в туристические поездки, ходит в школе в пришкольную математическую секцию. Прочли и не знаем — то ли плакать, то ли смеяться», — недоумевает родитель.

В Министерстве просвещения начали проверки по всей стране. По словам вице-министра Жайыка Шарабасова, ответственность за корректность данных лежит на образовательных организациях и акиматах.

«Все эти данные формируют организации образования. Ответственность в соответствии с законодательством несут организации образования и местные исполнительные органы. Именно на них возложена обязанность вносить данные, мониторить их и при необходимости исправлять. Сейчас совместно с Министерством просвещения и Министерством искусственного интеллекта вводится социальный кошелёк», — сообщил Жайык Шарабасов, вице-министр просвещения.

Но главный вопрос, который волнует родителей и общественников по всей стране: если дети не ходили в кружки и секции, куда и как были потрачены бюджетные средства? Эксперты отмечают, что это вопрос прозрачности и контроля над госбюджетом, а также достоверности данных о занятости детей вне школы.

«Была информация Министерства просвещения о том, что 90% детей охвачены дополнительным образованием. Мы сразу же писали в соцсетях, что это невозможно, потому что в двух- и трёхсменных школах, где физкультуре нет места в спортзале, непонятно, как могут проводиться спортивные кружки. Поэтому, я думаю, государственные органы сейчас должны проинформировать общественность, почему так произошло, и Министерство просвещения должно дать точную информацию о том, сколько детей на самом деле охвачено дополнительным образованием», — считает общественный деятель Гульнар Умарова.

Как рассказали в Министерстве просвещения, проверки сейчас ведутся на уровне акиматов. После их завершения будут приняты дальнейшие меры, включая дополнительные проверки. Если данные о посещении кружков неверны, в ведомстве советуют родителям обращаться в школы.