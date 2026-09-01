Какие школы выбирают родители в Шымкенте и где самая высокая нагрузка

В Шымкенте назвали школы с самой высокой нагрузкой и объяснили, почему при резерве около 70 тысяч ученических мест в одних учебных заведениях число детей приближается к предельной вместимости или превышает ее, а в других остаются свободные места, передает корреспондент агентства Kazinform.

О ситуации перед новым учебным годом, наиболее востребованных школах и развитии школьной инфраструктуры рассказал и. о. заместителя руководителя — начальник отдела финансового планирования и мониторинга управления образования Шымкента Бекжан Тайгашов.

— Сколько школ сегодня работает в Шымкенте и изменится ли их количество к началу нового учебного года?

— На сегодняшний день в городе функционирует 291 школа. Из них 162 государственные и 129 частных. В числе государственных — 12 школ, открытых в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Прием документов продолжается до 31 августа, поэтому окончательное количество учащихся будет определено по состоянию на 1 сентября 2026 года.

— При этом в городе сложилась довольно необычная ситуация. Общий резерв составляет около 70 тысяч ученических мест, но некоторые школы испытывают высокую нагрузку. Почему так происходит?

— В целом при организации образовательного процесса в две смены дефицита ученических мест в Шымкенте нет. Напротив, с учетом общей мощности действующих школ сформирован резерв около 70 тысяч мест. Однако он распределен неравномерно. В отдельных школах количество учащихся приблизилось к установленной мощности либо превышает ее. В то же время в ряде новых школ и учебных заведений, расположенных в отдаленных микрорайонах, сохраняется достаточное количество свободных мест. Такая ситуация обусловлена особенностями расселения населения, предпочтениями родителей при выборе школы и территориальным расположением учебных заведений.

— Какие школы сегодня наиболее востребованы у родителей и, соответственно, принимают на себя самую большую нагрузку?

— К организациям образования с наибольшим контингентом учащихся и наиболее высокой нагрузкой относятся школа-гимназия № 1, IT школа-лицей № 80, школа-гимназия № 65, специализированная гимназия № 90, школа-гимназия № 38, IT школа-лицей № 89, общеобразовательные средние школы № 87 и № 135. Эти учебные заведения благодаря удобному расположению пользуются высоким спросом среди родителей и являются школами с наибольшей концентрацией учащихся в городе.

— Население Шымкента растет. Какие меры принимаются, чтобы отдельным школам не пришлось переходить на обучение в три смены?

— Для снижения дефицита ученических мест и предотвращения трехсменного обучения строятся дополнительные учебные корпуса к семи организациям образования. Это школы № 16, № 19, № 66, № 82, № 121, № 122 и Сайрамская вспомогательная школа-интернат. Дополнительные корпуса школы № 19 и Сайрамской вспомогательной школы-интерната уже введены в эксплуатацию. Строительство зданий школ № 16, № 66, № 82, № 121 и № 122 находится на завершающей стадии.

— Достаточно ли дополнительных корпусов с учетом появления новых жилых массивов?

— В настоящее время строительство новых школ в рамках национального проекта «Келешек мектептері» и других программ не ведется. Вместе с тем с учетом роста численности населения и активного развития новых жилых массивов в управление строительства города внесены предложения по строительству школ в микрорайонах Асар-2, Бозарык-3, Туран-2 и АгроФерма–Карсу.

— До 1 сентября остается немного времени. В каких школах провели капитальный ремонт и как обновляется их материально-техническая база?

— Капитальным ремонтом были охвачены шесть организаций образования: школы № 41, № 42, № 46, № 96, № 106 и БИЛ-1. Работы направлены на обновление инженерной инфраструктуры, повышение безопасности и создание комфортных условий для учащихся. Кроме того, на укрепление материально-технической базы организаций образования выделено 2 млрд теңге. На эти средства планируется приобрести 293 современных предметных кабинета по физике, химии, биологии, казахскому и русскому языкам, математике, географии, истории, английскому языку, информатике, STEM, начальной военной и технологической подготовке.

— Отдельный вопрос — школа № 125, где ранее возникли проблемы со спортивным залом. Успеют ли восстановить его к 1 сентября?

— Восстановительные работы в спортивном зале школы № 125 выполнит подрядная организация, осуществлявшая строительство объекта, в рамках гарантийных обязательств. Завершение работ планируется до конца 2026 года.

— На каком языке будут учиться первоклассники Шымкента и как распределится набор между государственными и частными школами?

— В 2026–2027 учебном году в Шымкенте планируется принять в первый класс 29 474 ребенка. Из них 24 797, или 84,1%, — в классы с казахским языком обучения, 3 485, или 11,8%, — с русским, еще 1 192 ребенка, или 4,1%, — с узбекским. Согласно прогнозным данным, 19 992 первоклассника будут обучаться в государственных школах, 9 482 — в частных.

— Как проходил прием первоклассников и до какого числа родители еще могут подать документы?

— Прием документов продолжается до 31 августа. С 18 июня по 17 июля в общеобразовательные организации города поступило 19 235 заявлений, по итогам их рассмотрения 15 667 детей уже зачислены в первый класс. В рамках пилотного проекта прием документов и зачисление в школы независимо от их ведомственной подчиненности осуществляется через национальную образовательную платформу OQU.

— Есть ли преимущество при зачислении у детей, которые проходили предшкольную подготовку при конкретной школе?

— Да. Дети, освоившие программу предшкольной подготовки в этой организации образования и желающие продолжить обучение в ней, зачисляются в первый класс автоматически. Если родители хотят выбрать другую школу, документы необходимо подать в общем порядке.

— Один из главных вопросов для родителей: обязаны ли они отдавать ребенка в школу своего микроучастка или все-таки могут выбрать другую?

— Государственные школы обязаны обеспечить прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории обслуживания, которым исполнилось шесть лет либо исполнится шесть лет в течение календарного года, независимо от уровня подготовки. Территории обслуживания организаций образования утверждаются управлением образования. В связи с этим прием в первые классы государственных школ Шымкента осуществляется на основании закрепленных микроучастков.

— В Шымкенте работают 129 частных школ. Есть ли уже решение, сохранится ли для них государственное подушевое финансирование в 2026–2027 учебном году?

— Вопросы формирования государственной политики в сфере финансирования организаций среднего образования, в том числе определения механизма государственного подушевого финансирования и объемов государственного образовательного заказа, относятся к компетенции Министерства просвещения Республики Казахстан. Официальная информация о прекращении государственного подушевого финансирования частных школ либо об утверждении изменений механизма финансирования на 2026–2027 учебный год в управление образования не поступала. В случае принятия Министерством просвещения соответствующих нормативных правовых актов или иных решений финансирование будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством, — подытожил Бекжан Тайгашов.

Какие школьные корпуса продолжат строить осенью

Помимо распределения ученических мест, одним из важных вопросов перед началом учебного года остается состояние школьной инфраструктуры По данным управления строительства Шымкента, работы на трех дополнительных корпусах продолжатся после начала учебного года.

В октябре планируется завершить строительство корпуса школы № 82 имени Кенесары Касымулы в жилом массиве Игилик, рассчитанного на 450 мест. Еще два объекта намерены сдать в декабре — дополнительные корпуса школы № 122 в микрорайоне Акжар на 300 мест и школы № 66 «Казыгурт» на 575 мест.

После ввода этих объектов школы города получат еще 1 325 ученических мест. При этом на одном из пяти строящихся дополнительных корпусов подрядчик не уложился в установленные сроки. ТОО «Ahmadi Co Ltd», которое возводит корпус школы № 121 «Текесу», оштрафовали на 1 млн 297 тыс. 481 теңге.