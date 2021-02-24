В Шымкенте с начала 2021 года отмечается снижение заболеваемости чесоткой на 49,1% по сравнению с текущим периодом 2020 года. 57,1% заболевших составляют дети до 14 лет.

Снижению заболеваемости способствовала проведенная санитарно- просветительная работа среди населения.

Чесотка — одно из самых распространенных инфекционных паразитарных заболеваний кожи. Чесоточный клещ проявляется вечерним и ночным зудом, а также изменениями кожного покрова.

Чесотка распространена во всем мире, и можно ею заболеть если не соблюдать чистоту.

Заражение чесоткой возможно при тесном контакте с больным человеком, рукопожатии и через предметы быта, при несоблюдении личной гигиены, в антисанитарных условиях в местах заключения, в общественных местах.

При чесотке клещ присутствует на отдельных частях и участках тела, а может распространяться всюду, кроме лица и волосистой части головы.

Особенностью течения чесотки у детей является большая распространенность по телу — чесоточные ходы можно обнаружить на лице, волосистой части головы, ладонях, подошвах стоп. У грудничков поражаются даже ногти.

Инкубационный период длится от короткого промежутка времени до 2-4 недель.

Основная мера профилактики заражения чесоткой-соблюдение правил личной гигиены, особенно при посещении мест массового скопления людей (баня, сауна), активное выявление и лечение больных, избегание контакта с больными людьми, частое мытье рук с мылом.

Одежду, игрушки, мебель и другие предметы, которыми пользовался больной человек, следует дезинфицировать. Для этого используются термические методы или специальные противоклещевые средства. Мягкие игрушки нужно оставить в закрытом полиэтиленовом пакете на 3-5 дней.

Соблюдайте правила личной гигиены и остерегайтесь чесотки!