В дежурную часть Мактаральского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь и попросила помощи в ее розыске.

Со слов матери, 17-летняя девушка вышла днем из дома и до сих пор не вернулась. Женщина предприняла самостоятельные поиски, однако они не принесли результатов. После безуспешных поисков сельчанка обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Мактаральского района обнаружили пропавшую несовершеннолетнюю на одной из улиц Нур-Султана. Молодую девушку доставили в районный отдел полиции и передали родителям. При проверке выяснилось, что 17-летняя девушка уехала в Нур-Султан со своим знакомым молодым человеком.